Экономика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Украинский нефтяной концерн «Нафтогаз» подал ответ на встречное заявление России в рамках арбитражного производства в третейском суде в Гааге. Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
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«Нафтогаз» оценил ущерб из-за потери активов в Крыму в $8 мрлд

РБК06:26

«Нафтогаз» подтвердил сумму компенсации за потерю активов в Крыму

ТАСС04:06

«Нафтогаз» увеличил сумму иска за крымские активы до $8 млрд

Газета.Ru06:20

Россия напомнила о долге Украины в ответ на требование компенсации за Крым

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«Нафтогаз» в суде назвал точную сумму ущерба от потери активов в Крыму

РИА Новости Крым04:21

В Совфеде оценили претензии «Нафтогаза» из-за активов в Крыму

RT на русском07:19

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

РИА Новости03:25
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
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Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могла стать лаборатория в городе Ухань.
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Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо

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Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
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Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

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Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.
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Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
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«Зенит» обыграл «Кайрат» в контрольном матче

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«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
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Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

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«Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ

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Наоми Кэмпбелл поделилась селфи с голой грудью

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл поделилась фото с голой грудью и восхитила поклонников.
Lenta.ru 10:24
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СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
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Более 40 тысяч человек прошли онкоскрининг в поликлиниках Москвы

Более 40 тысяч человек за два уик-энда прошли онкоскрининг в поликлиниках и филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
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США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

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Опубликовано видео нападения на московский храм

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Путин назначил нового посла России в Венесуэле

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова новым российским послом в Венесуэле.
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«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице

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Шторм «Деннис» вынес к берегам Ирландии «корабль-призрак»

Шторм "Деннис" вынес к берегам Ирландии "корабль-призрак" без единого члена экипажа на борту.
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Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

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Россиянин рассказал об обстановке на борту лайнера Diamond Princess

РИА Новости 07:54
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В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны

В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
РБК 10:38
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