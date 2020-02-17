Экономика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Украинский нефтяной концерн «Нафтогаз» подал ответ на встречное заявление России в рамках арбитражного производства в третейском суде в Гааге. Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
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«Нафтогаз» оценил ущерб из-за потери активов в Крыму в $8 мрлд

РБК06:26

«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму

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Газета.Ru06:20

«Нафтогаз» подтвердил сумму компенсации за потерю активов в Крыму

ТАСС04:06

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

РИА Новости03:25
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Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

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В организации разъяснили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».
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В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10

В Microsoft отозвали недавнее обновление Windows 10 из-за наличия проблем. В компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
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Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
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Бизнес попросил проверить случаи завышения ставок для застройщиков

Кредитные ставки для застройщиков достигают 12–18%, бизнес попросил проверить случаи завышения ставок.
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Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
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