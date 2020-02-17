Экономика
Известия«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Украинский нефтяной концерн «Нафтогаз» подал ответ на встречное заявление России в рамках арбитражного производства в третейском суде в Гааге. Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
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Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В отношении петербургского «Метростроя» ввели процедуру наблюдения
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввёл процедуру наблюдения в отношении ОАО «Метрострой».
Общество
Любовь Соболь и Георгий Албуров поработают на подземку
Оппозиционеры заявили, что даже помогли метрополитену заработать за счет увеличения пассажиропотока 2,6 млн руб. В августе 2019 года столичная компания-перевозчик подала иск на 311,6 тыс. руб. к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову за то, что они призывали граждан выйти на несогласованное шествие по Бульварному кольцу 3 августа.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Космос
NASA показало, как выглядят самые высокие облака на «краю космоса»
Серебристые или «ночные светящиеся облака» являются самыми высокими в атмосфере нашей планеты.
Происшествия
В московском банке нашли радиоактивные деньги
В одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Экономика
Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы
Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд.
Футбол
«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях
Испанские СМИ утверждают, что "Барселона" заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж президента каталонцев Хосепа Бартомеу в социальных сетях.
Происшествия
Названы самые опасные для российских туристов страны
Стало известно и о том, что 80 процентов несчастных случаев с российскими туристами в 2019 году происходили в горах — по данным РСТ, многие попадали в лавины или под камнепад, падали со скал, срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения.
Авто
Когда УАЗ «Патриот» второго поколения приедет к дилерам
По Сети уже давно гуляет та или иная информация о новом поколении внедорожника УАЗ «Патриот», но окончательной ясности, каким в итоге будет автомобиль, и когда он появится в продаже, до сих пор нет.
Здоровье
Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок
Минздрав России предлагает рассмотреть возможность расширения национального календаря прививок, в том числе включить туда вакцинацию от папилломавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.
Наука
Американцы нашли связь между популяциями лягушек и змей
Американские ученые доказали, что между популяциями змей и лягушек в панамских лесах существует взаимосвязь.
Общество
Ураган в Петербурге повалил 20 деревьев
Центр Петербурга сильнее всего пострадал от ураганного ветра из-за упавших деревьев.
Экономика
Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников
Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
Кино
Скончался режиссер Георгий Шенгелая
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Публичный дебют намечен наженевский автосалон. Внешность нового поколения среднеразмерного кроссовера решена в более агрессивном стиле.
Армия и оружие
В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника
Передвижение спутника "Космос-2542", обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, реализация оружейно-космических планов США нанесет непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности, заявили в МИД России.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступны несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Армия и оружие
Турция снабдила сирийских террористов американскими ПЗРК
Поставки сирийским террористам переносного зенитно-ракетного вооружения американского производства организованы Турцией, заявил неназванный российский военно-дипломатический источник, 15 февраля сообщает РИА Новости.