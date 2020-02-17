Экономика
Коммерсантъ«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму
В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму. Компания оценила потери в $8 млрд руб.
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Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
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Киев обвинил Россию в атаке на свои позиции в Донбассе
Позиции украинских военных на линии разграничения в Донбассе подверглись атаке «вооруженных формирований Российской Федерации».
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Владимир Путин приедет в Петербург почтить память Анатолия Собчака
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Жертвами коронавируса в Китае стали 1868 человек
Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Китае достигло 72,4 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. пациентов скончались, и еще 12,5 тыс. человек выздоровели.
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В центре Дамаска произошел мощный взрыв
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Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Происшествия
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.
Армия и оружие
Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов
Происшествия
«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
Авто
Началась серийная сборка Lada XRAY Cross Instinct
Информация об эксклюзивной комплектации Lada XRAY Cross появилась еще в 2019 году.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
Единоборства
Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»
Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Происшествия
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Здоровье
Названы пять ранних признаков рака толстой кишки
Определены пять признаков возможного наличия у человека рака толстой кишки.
Здоровье
Доктор Мясников назвал угрозу «пострашнее атомной войны»
«Если достаточно патогенный вирус перейдет человеку, то далее следующая мутация даст ему возможность переходить от человека к человеку уже без участия животных и птиц», - пояснил Мясников.
Происшествия
В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника
В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего по контракту.