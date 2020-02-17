Экономика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Украинский нефтяной концерн «Нафтогаз» подал ответ на встречное заявление России в рамках арбитражного производства в третейском суде в Гааге. Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
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Россия напомнила о долге Украины в ответ на требование компенсации за Крым

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«Нафтогаз» подтвердил сумму компенсации за потерю активов в Крыму

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Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
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Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

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Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
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Первая россиянка заразилась коронавирусом

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В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии

Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
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Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
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Huawei готовит сюрприз к Дню защитника Отечества

Компания Huawei опубликовала официальное заявление, в котором говорится о том, что 23 февраля она проведет пресс-конференцию, посвященную анонсу каких-то новых продуктов.
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В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны

В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.
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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

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Табун лошадей провалился под лед в Иглинском районе Башкирии.
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