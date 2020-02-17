Экономика
Известия«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Украинский нефтяной концерн «Нафтогаз» подал ответ на встречное заявление России в рамках арбитражного производства в третейском суде в Гааге. Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
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Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Культура
Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео
Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
Нижегородцы стали вдвое чаще проверяться на ВИЧ после фильма Дудя
Нижегородцы стали чаще проверяться на ВИЧ.
Шоу-бизнес
Дочь Марии Шукшиной: «Фрейя разрушит психику ребенка»
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами
Технологии
О новом виде телефонного спама предупреждают россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Происшествия
Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Кино
Опубликован трейлер сериала «Мне это не нравится» от авторов «Конец ***го мира»
Netflix выложил полноценный трейлер сериала «Мне это не нравится» (I Am Not Okay With This), который основан на комиксе Чарльза Форсмана.
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Гаджеты
Huawei готовит сюрприз к Дню защитника Отечества
Компания Huawei опубликовала официальное заявление, в котором говорится о том, что 23 февраля она проведет пресс-конференцию, посвященную анонсу каких-то новых продуктов.
Происшествия
В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны
В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
Футбол
В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Транспорт
В России появятся «умные» светофоры и «дружелюбные» переходы
Минтранс прорабатывает предложения о внедрении в России приподнятых «зебр», «умных» светофоров с датчиками движения и британской системы «Дружелюбный переход».
Наука
Сидячий образ жизни связали с развитием диабета у женщин
Длительные наблюдения за жизнью нескольких сотен женщин помогли американским медикам оценить то, как сидячий образ жизни влияет на шансы получить диабет второго типа.
Происшествия
В Башкирии спасли провалившийся под лед табун лошадей
Табун лошадей провалился под лед в Иглинском районе Башкирии.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Авто
В России в январе на 16,5% упало производство легковых автомобилей
В январе 2020 года производство легковых автомобилей в России сократилось, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, на 16,5% до 94,1 тысячи штук, сообщает Росстат.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Экономика
Предложение апартаментов в Петербурге удвоилось
За 2019 год предложение апартаментов в Петербурге увеличилось вдвое, в эксплуатацию было введено 3,7 тыс. апартаментов, на 21% больше, чем за 2018 год.