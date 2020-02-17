Украинский нефтяной концерн «Нафтогаз» подал ответ на встречное заявление России в рамках арбитражного производства в третейском суде в Гааге. Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.

«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Армия и оружие В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника Передвижение спутника "Космос-2542", обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, реализация оружейно-космических планов США нанесет непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности, заявили в МИД России.

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Здоровье Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок Минздрав России предлагает рассмотреть возможность расширения национального календаря прививок, в том числе включить туда вакцинацию от папилломавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.

Общество В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Политика Путин назначил нового посла в Венесуэле Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле, вместо Владимира Заемского назначен Сергей Мелик-Багдасаров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.