Экономика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Украинский нефтяной концерн «Нафтогаз» подал ответ на встречное заявление России в рамках арбитражного производства в третейском суде в Гааге. Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
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В Совфеде оценили претензии «Нафтогаза» из-за активов в Крыму

RT на русском07:19

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«Нафтогаз» подтвердил сумму компенсации за потерю активов в Крыму

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РИА Новости Крым04:21

Россия напомнила о долге Украины в ответ на требование компенсации за Крым

ФАН06:17

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

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