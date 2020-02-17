Экономика
Известия«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Украинский нефтяной концерн «Нафтогаз» подал ответ на встречное заявление России в рамках арбитражного производства в третейском суде в Гааге. Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
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Армия и оружие
В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника
Передвижение спутника "Космос-2542", обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, реализация оружейно-космических планов США нанесет непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности, заявили в МИД России.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Общество
Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию
В ночь на воскресенье на территорию Великобритании обрушились мощные ливни, пишет Интерфакс.
Космос
NASA показало, как выглядят самые высокие облака на «краю космоса»
Серебристые или «ночные светящиеся облака» являются самыми высокими в атмосфере нашей планеты.
Авто
Российский авторынок в январе занял пятое место в Европе
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки
Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Футбол
Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»
Здоровье
Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок
Минздрав России предлагает рассмотреть возможность расширения национального календаря прививок, в том числе включить туда вакцинацию от папилломавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Гаджеты
Nike выпустила новые «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой
Представители Nike сообщили о старте продаж новой модели кроссовок под названием Adapt BB 2.0, оснащенной системой автоматической шнуровки.
Общество
Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о зараженном Ухане
Ситуация в китайском городе Ухане, где произошла вспышка коронавируса, в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет.
Общество
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Биатлон
Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону
Политика
Путин назначил нового посла в Венесуэле
Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле, вместо Владимира Заемского назначен Сергей Мелик-Багдасаров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Общество
Протоиерей Смирнов сравнил женщин с автомобилями
Протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телеканала «Россия 1» сравнил женщин с автомобилями.
Общество
Кабмин утвердил виды угроз устойчивой и безопасной работе Рунета
Правительство России утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования и виды угроз устойчивой, целостной и безопасной работы Рунета.
Происшествия
В Озерске на станцию скорой помощи напали с арбалетом
Сотрудники полиции и Росгваридии задержали в Озерске двух участников нападения на станцию скорой помощи.
Игры
Энтузиаст воссоздал Fallout 4 в Dreams, c «Пип-Боем» и роботами
В Fallout 4: Dreams Edition реализованы основные аспекты оригинальной игры: вид от первого лица, стрельба и рукопашные сражения, переносной компьютер «Пип-Бой» и его интерфейс, система инвентаря.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом
Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Экономика
Акции ТГК-2 подскочили на 70% в отсутствии корпоративных новостей
Акции ТГК-2 выросли на 69,8% до 0,007725 рубля по состоянию на 17:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Общество
Мнимые голодовка и побег из ОВД привели Соболь на саммит по правам человека в Женеве
Почему представитель UN Watch выбрал Соболь спикером первого дня саммита, неизвестно, но в анонсе ее позиционируют как одну из топовых фигур российской правозащиты и оппозиции, противостоящей авторитарному режиму, инициатором расследований, которые привели к отмене публичных соглашений, замешанных на коррупции.
Кино
17 февраля стартует сериал «Филатов» на СТС
Удастся ли ему наладить отношения с красавицей-женой и сохранить отношения, узнаем уже 17 февраля на СТС.
Спорт
Непряева снялась со «Ски Тура» в связи с болезнью
Российская лыжница Наталья Непряева не примет участие в следующих этапах многодневки «Ски Тур» по состоянию здоровья.