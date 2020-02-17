Украинский нефтяной концерн «Нафтогаз» подал ответ на встречное заявление России в рамках арбитражного производства в третейском суде в Гааге. Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.

«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

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