Экономика
Известия«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Украинский нефтяной концерн «Нафтогаз» подал ответ на встречное заявление России в рамках арбитражного производства в третейском суде в Гааге. Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
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Авто
Kia показала новый Sorento на официальных фото
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Общество
Квачкову на три года запретили посещать массовые мероприятия
Дорогомиловский суд Москвы в понедельник запретил на три года отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову посещать массовые мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ) — проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд.
Шоу-бизнес
Семенович ответила критикующим ее журналистам
Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
Культура
Появилось видео гибели автора саундтрека «Бригады» Андрея Иванова
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Общество
В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Происшествия
На Урале группа людей напала на станцию скорой помощи с арбалетом
Правоохранители города Озёрска Челябинской области возбудили уголовное дело после нападения группы местных жителей на станцию скорой помощи.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Фигурное катание
Загитова рассказала о возможном продолжении карьеры
В воскресенье японский телеканал "TV Asahi" выпустил часовой документальный фильм "Королева Загитова: правда о карьере" о российской фигуристке, чемпионке зимних Олимпийских игр 2018 Алине Загитовой.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Технологии
В США создан браслет, заглушающий все микрофоны вокруг
В США создан браслет с ультразвуковыми излучателями, который способен заглушить все микрофоны, находящиеся вокруг.
Экономика
Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы
Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд.
Политика
Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта
Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.
Экономика
Акции ТГК-2 подскочили на 70% в отсутствии корпоративных новостей
Акции ТГК-2 выросли на 69,8% до 0,007725 рубля по состоянию на 17:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Образовательные программы колледжей скорректируют под нужды бизнеса
Минпросвещения РФ намерено скорректировать программы среднего профессионального образования (СПО) под нужды малого и среднего бизнеса.
Армия и оружие
Прославляющее Украину воинское приветствие в ВСУ не отменят
Слухи об отмене воинского приветствия «Слава Украине!» в украинских вооружённых силах безосновательны, сообщили 17 февраля в минобороны этой страны.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.