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РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
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Андрей Коболев
Надеюсь, что контракт будет подписан. Но мне кажется, что сейчас можно говорить, что вероятность подписания нового контракта до 1 января очень-очень маленькая. В математике есть такая концепция — непрерывно стремится к нулю с каждой минутой. Но надеемся на лучшее.
— Андрей Коболев, украинский предпринимательКоммерсантъ 11:07

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