Политика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» оценил возможность обнуления взаимных претензий с Россией

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что для обнуления претензий Киева к «Газпрому» на $22 млрд необходимы встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.
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«Нафтогаз» заявил, что не собирается «прощать» «Газпрому» $22 млрд

Газета.Ru12:19

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» на 22 млрд долларов

Московский Комсомолец10:34

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Эхо Москвы10:49

«Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» $22 млрд

РБК11:18

«Нафтогаз» оценил возможность обнуления взаимных претензий с Россией

RT на русском08:59

«Нафтогаз» не согласен «понять и простить» «Газпрому» $22 млрд

ПРАЙМ08:04

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:06, Ашберн
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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