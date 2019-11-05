Политика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

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В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения

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США начали строить военные базы у нефтяных месторождений в Сирии

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Президент России Владимир Путин заявил, что «Википедию» нужно заменить Большой российской энциклопедией в электронной форме, пишет «МК».
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США признали отставание от России в системах РЭБ

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Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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