Политика
РИА Новости«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 18:46
Политика
Путин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым
Президент России Владимир Путин пошутил о большом количестве наград на форме главы студенческих отрядов Михаила Киселева во время встречи в Кремле.
Известия 15:08
Наука
Ученые назвали новую опасность курения
Ученые узнали, что люди, которые имеют шизофрению и депрессию, курили намного чаще, чем другие участники исследования.
Газета.Ru 22:44
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Политика
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия 21:25
Футбол
Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно
Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
Вести.Ru 16:00
Происшествия
Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ
Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.
Газета.Ru 11:29
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Происшествия
В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения
По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.
ТАСС 20:46
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Политика
Путин призвал заменить «Википедию»
Президент России Владимир Путин заявил, что «Википедию» нужно заменить Большой российской энциклопедией в электронной форме, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:28
Армия и оружие
США признали отставание от России в системах РЭБ
Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
Версия.Инфо вчера в 18:34
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.
Актуальные Новости 10:54
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Политика
Джонсон сравнил лидера оппозиции со Сталиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с главой СССР Иосифом Сталиным (с 1924 по 1953 год).
ТАСС 21:42
Экономика
Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Коммерсантъ 03:13
Общество
Преступники нашли новый способ кражи денег с карт
Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).
Российская газета 22:15
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Коллегия Министерства внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручила проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
РБК 16:00
Политика
Приход к власти «тупых людей» назвали бедой Украины
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина после ухода с поста президента Петра Порошенко столкнулась с новой бедой.
News.ru 22:46
Экономика
На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы
В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.
Rambler News Service 08:41
Технологии
В Microsoft записали фильм «Супермен» на кусок кварцевого стекла
Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. записала фильм "Супермен" 1978 года выпуска на кусок кварцевого стекла толщиной 2 миллиметра.
Интерфакс 08:35
Политика
В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии
Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
РБК 18:08
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Здоровье
Мясников назвал черствым человеком санитарку из больницы Миасса
Телеведущий и популярный врач Александр Мясников назвал санитарку из больницы Миасса черствым человеком.
Телепрограмма 21:30