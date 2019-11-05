Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Армия и оружие NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".

Политика Путин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым Президент России Владимир Путин пошутил о большом количестве наград на форме главы студенческих отрядов Михаила Киселева во время встречи в Кремле.

Наука Ученые назвали новую опасность курения Ученые узнали, что люди, которые имеют шизофрению и депрессию, курили намного чаще, чем другие участники исследования.

Общество В России запретят продавать смартфоны без российского ПО Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.

Политика Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.

Футбол Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.

Происшествия Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Происшествия В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Путин призвал заменить «Википедию» Президент России Владимир Путин заявил, что «Википедию» нужно заменить Большой российской энциклопедией в электронной форме, пишет «МК».

Армия и оружие США признали отставание от России в системах РЭБ Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.

Здоровье Врачи назвали первые симптомы рака печени Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Политика Джонсон сравнил лидера оппозиции со Сталиным Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с главой СССР Иосифом Сталиным (с 1924 по 1953 год).

Экономика Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.

Общество Преступники нашли новый способ кражи денег с карт Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Коллегия Министерства внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручила проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Политика Приход к власти «тупых людей» назвали бедой Украины Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина после ухода с поста президента Петра Порошенко столкнулась с новой бедой.

Экономика На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.

Технологии В Microsoft записали фильм «Супермен» на кусок кварцевого стекла Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. записала фильм "Супермен" 1978 года выпуска на кусок кварцевого стекла толщиной 2 миллиметра.

Политика В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

Общество Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.

Шоу-бизнес Муж Лолиты назвал причину расставания с ней Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.