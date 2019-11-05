Политика
Алтайская правда«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов
На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
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Политика
МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Кино
Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
RuNews24.ru вчера в 11:35
Экономика
Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»
Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
РИА Новости 05:11
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Авто
Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3
На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.
Тарантас Ньюс вчера в 02:48
Политика
Бывший американский дипломат призвал США признать Крым российским
В числе трёх основных шагов по нормализации отношений Ортблад и Мета называют признание Соединёнными Штатами того факта, что Крым останется частью России.
RT на русском 05:52
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей (СБП).
Право.ру 03:55
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Общество
90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю
90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.
РИА Новости Крым 05:26
Политика
Минприроды прокомментировало увольнение куратора мусорной реформы
Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов написал заявление об увольнении по собственному желанию, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
RT на русском 07:04
Общество
Суд признал законной работу системы видеораспознавания лиц в Москве
Савеловский суд Москвы в среду отклонил иск активистки Алены Поповой, оспаривающей законность работы системы видеораспознавания лиц, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:04
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Общество
Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов
В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Общество
Рогозин назвал дату первого запуска с «Восточного» в 2020 году
Глава российской корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что первый запуск с «Восточного» в 2020 году состоится в апреле.
iReactor 05:03
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Наука
Ученые рассказали об опасности планшетов для детей
Специалисты рассказали о том, какую опасность планшеты могут представлять для маленьких детей детей.
Актуальные Новости 03:34
Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:17
Транспорт
«Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут интегрированы в МЦД
Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
РИА Новости 01:07
Политика
Волкер рассказал о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы
Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что Дональд Трамп подозревал Украину в попытке вмешательства в выборы президента США в 2016 году.
Росбалт вчера в 20:30
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены ЕГЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений по поводу отмены Единого государственного экзамена, но «точки зрения высказываются».
RT на русском 05:20
Космос
На МКС отправят 12 бутылок французского вина
66.ru 04 ноября в 07:40
Происшествия
В Адыгее суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Следствием установлено, что 24 мая подозреваемый убил 16-летнюю школьницу на берегу реки Белой в Майкопе.
Кубань 24 05:36
Происшествия
СК начал проверку данных о пытках в колонии в Красноярске
«По предварительным данным, на территории ИК-17 города Красноярска в неустановленный следствием период времени сотрудник ГУ ФСИН России по Красноярскому краю применял недозволенные методы воздействия, сопряжённые с жестокостью, к осуждённому», — заявили в ведомстве.
RT на русском 07:02
ЖКХ
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01