Политика

Алтайская правдаАлтайская правда«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов

На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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