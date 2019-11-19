Политика
RT на русском«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России
«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
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Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Футбол
«Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции
Петербургский "Зенит" заинтересован в главном тренере сборной Швеции Янне Андерссоне, сообщает Fotbollskanalen.
Политика
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжиться в следующем году.
Политика
Международный суд ООН обязал Россию предоставить ответ по иску Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить документы в ответ на иск Украины, говорится в коммюнике суда, опубликованном 19 ноября.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Политика
Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии
Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.
Армия и оружие
В России отмечается День ракетных войск и артиллерии
Праздник отмечают не только на суше. Ракетные и артиллерийские системы морского базирования — главная ударная сила флота.
Общество
Швеция прекратила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 19 ноября передает агентство Reuters.
Футбол
Шунин займет место в воротах сборной России в матче с командой Сан-Марино
Голкипер Антон Шунин выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Политика
В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса
Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».
Технологии
Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников
Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил более 10 автомобилей
Грузовой автомобиль протаранил более 10 машин в Волгограде. Об этом во вторник, 19 ноября, ТАСС сообщили в ГУ МВД по области.
Происшествия
В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Наука
Облучение при компьютерной томографии может повышать риск рака
Облучение, полученной от компьютерной томографии, может повышать у пациента риск развития рака щитовидной железы и лейкемии.
Экономика
Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге
Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.