«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Общество «Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Политика В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжиться в следующем году.

Политика Международный суд ООН обязал Россию предоставить ответ по иску Украины Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить документы в ответ на иск Украины, говорится в коммюнике суда, опубликованном 19 ноября.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020 Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.

Происшествия ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.

Общество Швеция прекратила расследование по делу Ассанжа Прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 19 ноября передает агентство Reuters.

Шоу-бизнес Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.

Происшествия В Волгограде грузовик протаранил более 10 автомобилей Грузовой автомобиль протаранил более 10 машин в Волгограде. Об этом во вторник, 19 ноября, ТАСС сообщили в ГУ МВД по области.

Происшествия В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.