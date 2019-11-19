Политика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России

«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
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Технические трехсторонние консультации ЕС, России и Украины по газу пройдут 20 ноября

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«Нафтогаз» считает, что в России не так поняли Еврокомиссию

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«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России

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«Нафтогаз» назвал фейком рекомендации ЕК закупать газ напрямую у России

РИА Новости05:48

В «Нафтогазе» назвали фейком новость о рекомендации ЕС закупать газ

РБК05:16

В «Нафтогазе» назвали фейком совет ЕК Киеву покупать российский газ напрямую

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Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую

Российская газета04:31
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Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
Общество

«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Газета.Ru 13:24
Происшествия

Защита сестер Хачатурян попросила об участии присяжных в суде

Известия 13:01
Футбол

«Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции

Петербургский "Зенит" заинтересован в главном тренере сборной Швеции Янне Андерссоне, сообщает Fotbollskanalen.
Газета.Ru 12:46
Политика

В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжиться в следующем году.
Российская газета 12:28
Политика

Международный суд ООН обязал Россию предоставить ответ по иску Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить документы в ответ на иск Украины, говорится в коммюнике суда, опубликованном 19 ноября.
Известия 11:38
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM 04:42
Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Lenta.ru 11:10
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК вчера в 12:41
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма 01:53
Политика

Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии

Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.
Газета.Ru 12:45
Армия и оружие

В России отмечается День ракетных войск и артиллерии

Праздник отмечают не только на суше. Ракетные и артиллерийские системы морского базирования — главная ударная сила флота.
Пятый канал 08:47
Общество

Швеция прекратила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 19 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:56
Футбол

Шунин займет место в воротах сборной России в матче с командой Сан-Марино

Голкипер Антон Шунин выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 13:24
Политика

В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса

Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».
Наша версия 03:38
Происшествия

СК начал проверку в связи с нападением на съемочную группу в Крыму

РИА Новости 12:14
Технологии

Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников

Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
ТК Звезда 17 ноября в 16:27
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Происшествия

В Волгограде грузовик протаранил более 10 автомобилей

Грузовой автомобиль протаранил более 10 машин в Волгограде. Об этом во вторник, 19 ноября, ТАСС сообщили в ГУ МВД по области.
Известия 12:50
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
RT на русском 03:20
Общество

Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете

Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Российская газета 12:53
Наука

Облучение при компьютерной томографии может повышать риск рака

Облучение, полученной от компьютерной томографии, может повышать у пациента риск развития рака щитовидной железы и лейкемии.
Ugpressa.ru 10:23
Экономика

Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Известия 11:37
Происшествия

Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
ТАСС 08:53
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