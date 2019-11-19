Политика

Москва 24Москва 24«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в РФ

Украинская компания "Нафтогаз" опровергла информацию о том, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву напрямую закупать газ в России с 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать111

Подробнее о событии

«Нафтогаз» отрицает рекомендации ЕК о прямых закупках российского газа

Коммерсантъ06:03

В «Нафтогазе» назвали фейком совет ЕК Киеву покупать российский газ напрямую

Известия06:57

«Нафтогаз» опроверг данные о том, что ЕК рекомендовала Киеву закупать газ напрямую в РФ

ТАСС04:52

В «Нафтогазе» назвали фейком новость о рекомендации ЕС закупать газ

РБК05:16

«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России

RT на русском05:07

Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую

Российская газета04:31

«Нафтогаз» назвал фейком рекомендации ЕК закупать газ напрямую у России

РИА Новости05:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Общество

Проблемы домашнего насилия Минюст назвал преувеличенными

ЕСПЧ же запрашивал, существует ли в России законодательная база для наказания за домашнее насилие всех форм и обеспечения гарантий для его жертв, согласны ли власти с серьезностью и масштабами системной проблемы нарушения прав женщин.
Новые Известия 02:14
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском вчера в 09:21
Общество

Во ФСИН не получали рапорт замглавы службы Максименко об увольнении

15 ноября Максименко сообщил «Говорит Москва» о смене формата работы ФСИН со СМИ.
Говорит Москва 08:41
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда вчера в 14:29
Экономика

Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1. Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в 2009 году.
Коммерсантъ 10:11
Экономика

РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 18:40
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

РБК вчера в 12:41
Фигурное катание

Медведева задула свечки в честь дня рождения на бородинском хлебе

Спортсменка задула свечки не на праздничном торте, а на круглой буханке бородинского хлеба.
Нева Спорт 10:09
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Известия 09:42
Хоккей

«Амур» одолел «Металлург» в матче КХЛ

Вести.Ru 06:30
Космос

Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Известия 09:24
Политика

В Кремле назвали абсурдными претензии Украины к России по газу

В Кремле считают абсурдными и неприемлемыми претензии Украины к России по газовому вопросу.
RT на русском 06:37
Политика

Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Известия 09:39
Технологии

Intel удалит с сайта драйверы и BIOS 20-летней давности

Компания Intel объявила об удалении с сайта старых драйверов и BIOS для решений эры Pentium.
News.ru 04:57
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Наука

Причину возникновения рака назвали ученые

Ugpressa.ru 07:19
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Футбол

Дубль Шомуродова принес Узбекистану победу в отборе ЧМ-2022

ФК Ростов 09:38
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Технологии

Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5

Ferra 04:04
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

RT на русском 03:20
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: Избитая Валерия выходила на сцену с выбитой челюстью

Оказалось, в 1994 году избитая до полусмерти певица вышла на сцену «Песни года» с черной выбитой челюстью.
Актуальные Новости 01:40
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Стала известна дата начала производства обновленного российского внедорожника Lada 4x4.
UfaTime.ru вчера в 08:24
Политика

В Конгрессе США начинаются открытые слушания об импичменте Трампа

Публичные слушания в рамках процедуры импичмента нынешнего президента США стартовали 13 ноября.
Вести.Ru 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное