Транзит газа из России по территории Украины в январе составил 2,5 млрд куб. м, забронированные мощности были использованы на 46%. Об этом пресс-служба НАК «Нафтогаз Украина» сообщила на своей странице в Twitter.

«Нафтогаз» отчитался об объеме транзита российского газа за январь

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