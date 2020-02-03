Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» отчитался об объеме транзита российского газа за январь

Транзит газа из России по территории Украины в январе составил 2,5 млрд куб. м, забронированные мощности были использованы на 46%. Об этом пресс-служба НАК «Нафтогаз Украина» сообщила на своей странице в Twitter.
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На Украине назвали объем транзита газа из России за январь

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«Нафтогаз» отчитался об объеме транзита российского газа за январь

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Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

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Предложение патриарха Кирилла о включении в Конституцию упоминание о Боге обсуждается в рамках комиссии.
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Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
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Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
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Названы признаки переизбытка соли в организме

Как сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на портал «Медикфорум» названы главные признаки избытка соли в теле человека.
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Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
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Появился шорт-лист претендентов на участие в «Евровидении-2020»

Появился шорт-лист претендентов на участие в "Евровидении-2020" Стало известно, кого Первый канал хочет отправить на конкурс от России.
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Женщина, посадившая ребенка за руль автомобиля каршеринга в центре Москвы, стала фигурантом уголовного дела.
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Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

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Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
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Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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В NASA сообщили о краже информации неизвестными злоумышленниками

Не исключено, что украдено до 0,5 Гб информации. Отмечается, что речь идёт далеко не о первом случае воровства данных NASA.
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СМИ сообщили о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии

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В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
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Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
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В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Продажи iPhone могут сильно упасть из-за коронавируса

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