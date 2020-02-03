Энергетика
РБК«Нафтогаз» отчитался об объеме транзита российского газа за январь
Транзит газа из России по территории Украины в январе составил 2,5 млрд куб. м, забронированные мощности были использованы на 46%. Об этом пресс-служба НАК «Нафтогаз Украина» сообщила на своей странице в Twitter.
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Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Экономика
Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Происшествия
В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка
Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Авто
Новый электромобиль Zetta запатентован в России
В Федеральном институте промышленной собственности появилась запись с патентными изображениями нового электромобиля Zetta.
Происшествия
Прокуратура проверяет факт избиения школьницы из Данкова
Данковская межрайонная прокуратура выявила в социальных сетях видео, на котором запечатлено унизительное обращение с ученицей младших классов одной из школ Данкова.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Политика
Песков прокомментировал идею упоминания бога в Конституции
Предложение патриарха Кирилла о включении в Конституцию упоминание о Боге обсуждается в рамках комиссии.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Здоровье
Названы признаки переизбытка соли в организме
Как сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на портал «Медикфорум» названы главные признаки избытка соли в теле человека.
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Музыка
Появился шорт-лист претендентов на участие в «Евровидении-2020»
Появился шорт-лист претендентов на участие в "Евровидении-2020" Стало известно, кого Первый канал хочет отправить на конкурс от России.
Происшествия
СК возбудил дело против матери, посадившей ребенка за руль
Женщина, посадившая ребенка за руль автомобиля каршеринга в центре Москвы, стала фигурантом уголовного дела.
Политика
Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%
Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Общество
Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов
Авиавласти Испании временно остановили работу международного аэропорта Мадрида "Барахас" из-за появления рядом с ним беспилотников.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Космос
В NASA сообщили о краже информации неизвестными злоумышленниками
Не исключено, что украдено до 0,5 Гб информации. Отмечается, что речь идёт далеко не о первом случае воровства данных NASA.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Общество
СМИ сообщили о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии
Общество
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
Наука
Риск рака легких снижается после отказа от курения
Общество
Стали известны победители премии BAFTA-2020
Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме
В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Технологии
ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений
"ФАС хочет, чтобы корпорации Apple, Google и Microsoft предоставили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, при условии, если это не будет мешать нормальной работе устройства", — сообщает "Коммерсант".
Гаджеты
Продажи iPhone могут сильно упасть из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса может существенно снизить продажи новых iPhone, сократив объемы его поставок в страны мира в первом квартале 2020 года.