Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» отчитался об объеме транзита российского газа за январь

Транзит газа из России по территории Украины в январе составил 2,5 млрд куб. м, забронированные мощности были использованы на 46%. Об этом пресс-служба НАК «Нафтогаз Украина» сообщила на своей странице в Twitter.
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На Украине назвали объем транзита газа из России за январь

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МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
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Террористы ПНС Ливии обстреляли улицу в районе Машруа аль-Хадба

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Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
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Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
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Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
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