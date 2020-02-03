Энергетика
РБК«Нафтогаз» отчитался об объеме транзита российского газа за январь
Транзит газа из России по территории Украины в январе составил 2,5 млрд куб. м, забронированные мощности были использованы на 46%. Об этом пресс-служба НАК «Нафтогаз Украина» сообщила на своей странице в Twitter.
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Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Общество
СМИ сообщили о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии
В районе сирийского Алеппо погибли четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ, сообщают Telegram-канал Baza и расследовательская группа Conflict Intelligence Team.
Политика
ДНР отказалась от обмена «всех на всех» на условиях Киева
ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле "всех на всех" до полного прекращения боевых действий в Донбассе.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Политика
Срок внесения поправок в Конституцию могут продлить
Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию РФ обратится к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения изменений в связи с большим количеством поступающих предложений.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбы из ЗРК
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" протестировал свой зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
Общество
Россия с 4 февраля ограничит въезд иностранцев из Китая
«Готовим распоряжение с Минтрансом, погранслужбой, ФТС и Роспотребнадзором с 4 февраля временно ограничить въезд граждан иностранных государств с территории Китая кроме воздушного пункта пропуска Москва -- Шереметьево»,-- сказала госпожа Голикова на пресс-конференции после заседания штаба (цитата по «Интерфаксу»).
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Общество
Стали известны победители премии BAFTA-2020
Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
Политика
МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться
Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить услуги ЖКХ.
Армия и оружие
The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»
ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Музыка
Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России
В коротком списке Первого канала наиболее вероятных участников «Евровидения-2020», кроме уже упомянутого влиятельным продюсером Игорем Крутым Александра Панайотова, значится еще несколько реальных претендентов.
Политика
Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.
Происшествия
Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске
Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Политика
Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совбеза
Президент включил в состав Совета безопасности Генпрокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
Футбол
Криштиану Роналду вышел на чистое третье место по голам за карьеру
Общество
Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Футбол
Бронзовая медаль ЦСКА сезона-2007 продаётся за 16 тысяч рублей
На одном из польских сайтов объявлений была выставлена на продажу бронзовая медаль ЦСКА, завоёванная в 2007 году по итогам чемпионата России по футболу.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о ссоре с Валерией
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поссорился со своей супругой Валерией перед поездкой.
Происшествия
В Москве бармен случайно сломал шею посетителю
Несчастный случай произошел, когда бармен-стажер подал посетителю "экстремальный коктейль".
Общество
Госдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам
Законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.