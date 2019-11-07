Экономика
Утро.ru«Нафтогаз» отдаст европейцам за газ 120 млн евро
Украинский "Нафтогаз" получил от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) разрешение закупать газ у европейских поставщиков. Правда, не у всех, а только у компаний из списка ЕББР.
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Хоккей
Мактавиш — о КХЛ: говорил друзьям, чтобы приезжали раньше, пока меня не уволили
Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш рассказал, как узнал об увольнении из ярославского клуба.
Чемпионат 10:00
Происшествия
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
Известия 08:34
Происшествия
В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Транспорт
Строительство трассы Таврида в Крыму выполнено на 81 %
Строительство трассы «Таврида» в Республике Крым выполнено на 81 %.
Dorinfo.ru 09:21
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США
Американская актриса Анджелина Джоли намерена переехать за границу, как только ее дети достигнут совершеннолетия.
Телеканал 360° вчера в 20:10
Футбол
«Локомотив» не удержал ничью в матче с «Ювентусом»
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» из Турина обыграл московский «Локомотив» в российской столице.
Национальная служба новостей вчера в 16:42
Экономика
Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая
Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Российская газета 04 ноября в 11:23
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия вчера в 16:17
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Наука
Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
БИЗНЕС Online 00:14
Политика
Порошенко обвинил в обмане ополченцев ЛНР
Свободная Пресса 01:31
Политика
«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов
На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
Алтайская правда 05 ноября в 21:55
Политика
На Украине заявили о готовности к отводу сил в Петровском
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике предложили начать отвод сил в районе Петровского 9 ноября.
RT на русском 06:05
Шоу-бизнес
Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди
На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.
Дни24 04:39
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 09:48
Происшествия
Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты
Вести.Ru вчера в 02:59
Футбол
Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины
Pravda.Ru вчера в 06:12
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов
В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Общество
Британцев поразила репетиция парада на Красной площади
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Газета Кемерова 02:30
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Экономика
Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
РБК 07:42
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38