Политика
REGNUM«Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа
Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным. Он заявил об этом 9 октября на пятом украинском газовом форуме, проходящем в Киеве.
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Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Общество
Россиянам рассказали о плюсах глобального потепления
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиянам не стоит бояться глобального потепления, ведь прогнозы западных экспертов по этой проблеме не актуальны в России.
Газета.Ru 09:13
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкое фото с мужем и дочкой
Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз летом прошлого года.
Bimru.ru вчера в 08:19
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета 08:19
Политика
Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
Газета.Ru вчера в 08:11
Наука
Электронные сигареты стали причиной рака легких у мышей
В эксперименте участвовало 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию дыма с никотином от электронных сигарет.
Родной город 07:45
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru вчера в 04:16
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Политика
Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета 05:38
Авто
Haval запускает в России собственную программу кредитования
Letnews.ru вчера в 02:47
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.
Известия 09:14
Экономика
В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес
Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
vtomske.ru вчера в 01:45
Армия и оружие
Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования
В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.
ТК Звезда 06:11
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Футбол
Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни
Ранее сообщалось, что супруга Руни обвинила жену Варди в передаче личной информации прессе.
RT на русском 10:27
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Экономика
Новый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте
Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.
Вести.Финанс вчера в 11:33
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
РБК вчера в 23:52
Спорт
РФ передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Россия передала Всемирному антидопинговому агентству (WADA) объяснения по делу о данных московской лаборатории, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
ФАН вчера в 13:53
Общество
Точечную застройку в РФ могут запретить
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России.
Российская газета 10:33
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова анонсировала выход «очень личной» песни
Звезда отметила, что уже через несколько дней презентует "очень личную песню", где расскажет о своих искренних переживаниях и мечтах.
Дни24 06:51
Футбол
СМИ узнали, какие задачи «Спартак» поставил перед Тедеско
Сообщается, что руководство московского клуба поставило перед 34-летним тренером задачу попасть в зону еврокубков по итогам текущего сезона.
Sportbox.RU 10:49
Шоу-бизнес
Парализованной Заворотнюк отвели 48 часов
Национальная служба новостей 10:26
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Политика
Дмитрий Медведев назначил нового главу Росгидромета
Глава Правительства России Дмитрий Медведев назначил новым руководителем Гидрометеорологической службы России Игоря Шумакова.
Областная газета 08:42