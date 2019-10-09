Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным. Он заявил об этом 9 октября на пятом украинском газовом форуме, проходящем в Киеве.

«Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа

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