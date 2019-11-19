с чего всё началось

"Нафтогаз" назвал фейком то, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву напрямую закупать газ у России на 15 млрд кубометров. Ранее об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России

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