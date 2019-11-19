Политика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России

"Нафтогаз" назвал фейком то, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву напрямую закупать газ у России на 15 млрд кубометров. Ранее об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Читать в источнике
Комментировать109
с чего всё началось
«Эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления — неправда»,— говорится в заявлении «Нафтогаза», опубликованного на странице компании в Facebook
.
Коммерсантъ06:03

Подробнее о событии

«Нафтогаз» отрицает рекомендации ЕК о прямых закупках российского газа

Коммерсантъ06:03

В «Нафтогазе» назвали фейком совет ЕК Киеву покупать российский газ напрямую

Известия06:57

«Нафтогаз» опроверг данные о том, что ЕК рекомендовала Киеву закупать газ напрямую в РФ

ТАСС04:52

В «Нафтогазе» назвали фейком новость о рекомендации ЕС закупать газ

РБК05:16

Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую

Российская газета04:31

«Нафтогаз» опроверг рекомендацию Еврокомиссии напрямую закупать газ в РФ

REGNUM05:13

В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от поставок газа

RT на русском06:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
News-24.ru 05:27
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
Происшествия

СК возбудил дело против матери, пустившей за руль ребенка

Газета.Ru 06:38
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
RT на русском 07:24
Армия и оружие

В Донбасс прибыли американские военные инструкторы

Expert.ru 06:40
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Авто

Какой могла стать ГАЗель Next: показали эскизы

Напомним, серийное производство ГАЗели Next стартовало в апреле 2013 года.
Тарантас Ньюс вчера в 01:57
Общество

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
РБК 01:35
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM 02:29
Политика

ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации

Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
BFM.ru 06:04
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Гаджеты

Эксперты iFixit оценили новую клавиатуру 16-дюймового MacBook Pro

На днях компания Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro.
Игромания.ру 17 ноября в 08:43
Общество

Канцелярия Деда Мороза назвала самые популярные пожелания детей

В пресс-службе Деда Мороза назвали самые частые пожелания российских детей на Новый год.
iReactor 06:09
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Политика

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

RT на русском 07:14
Экономика

В Ростове-на-Дону за 1 млрд рублей реконструируют портовый терминал

Портовый терминал в Ростове-на-Дону будет реконструирован. Инвестором выступит компания «Астон», которая вложит 1 млрд рублей.
REGNUM 06:13
Футбол

Луис Энрике возвращается на пост главного тренера сборной Испании

РИА Новости 07:23
Авто

«Пятерку» без пробега на 29 лет забыли в гараже

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco рассказал о седане ВАЗ-2105 - автомобиль забыли в гараже на целых 29 лет.
Российская газета 07:07
Политика

Песков отказался комментировать слушания по импичменту Трампа

Кремль наблюдает за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, но комментировать это не будет.
Известия 07:19
Политика

В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»

Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru вчера в 05:55
Космос

NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
NewInform вчера в 07:37
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Известия 06:52
Общество

Ломидзе: Спрос на новогодний отдых россиян сенсационно увеличился

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что вопреки общеэкономической ситуации спрос на новогодний отдых увеличился.
Национальная служба новостей 04:25
Происшествия

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

DP.RU 05:15
Армия и оружие

НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой

НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса.
Газета.Ru 06:08
Общество

Госдума приняла закон о премиях врачам за раннее выявление рака

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о стимулирующих выплатах врачам за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Интерфакс 06:11
Экономика

Эксперт сообщил о долговом истощении украинского бюджета

Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели».
РБК вчера в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное