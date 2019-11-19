Политика
RT на русском«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России
«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
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Общество
Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции прекратила расследование дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиненного в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Спорт
Представлены номинанты The Game Awards 2019
Джефф Кили со своей командой назвал номинантов церемонии награждения видеоигр The Game Awards, которая в этом году начнётся 13 декабря в 04:30 по московскому времени.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Кино
Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Космос
Украина показала проект лунного посадочного аппарата
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге
Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
Путешествия
Парламент Турции одобрил законопроект о налоге на проживание в отелях
Турецкий парламент принял в первом чтении проект закона, который предусматривает взимание с туристов налога на проживание в гостиницах, пансионатах, курортных посёлках, апарт- и бутик-отелях.
Экономика
Минимальную зарплату бюджетников могут повысить
Если законопроект будет принят, то минимальная заработная плата бюджетников края составит 27 156 рублей.
Политика
Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину
России и Украине следует наладить конструктивный диалог по транзиту газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Политика
Медведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией
Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может быть под угрозой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии
Численность американского военного контингента в Саудовской Аравии в ближайшие недели будет увеличена до трех тысяч человек.
Путешествия
АТОР: спрос россиян на новогодние туры значительно вырос
Спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди российских туристов значительно вырос, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Общество
Госдума обсудит законопроект о поддержке виноделия в РФ
Сегодня, 19 ноября, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на урегулирование и поддержку отрасли виноградарства и виноделия в РФ, сообщает ИА REGNUM.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Шоу-бизнес
Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Футбол
Катар разместит часть болельщиков ЧМ-2022 на круизных лайнерах
Оргкомитет ЧМ-2022 подписал соглашение с MSC Cruises о чартере двух круизных лайнеров для размещения болельщиков во время чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Финансы
Эксперты рассказали, каким будет курс доллара на следующей неделе
Последнее время курс доллара остается стабильным. Эксперты рассказали, чего ждать от американской валюты на следующей неделе.
Происшествия
СК начал проверку из-за нападения на журналистов в Крыму
Следователи организовали проверку в связи с нападением на съёмочную группу телеканала «Крым 24» на рынке в Евпатории.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены
Популярный актер и певец Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.