Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Как теперь выясняется, проблема газового транзита и споры "Газрома" с "Нафтогазом" по поводу "Северного потока - 2" - не самая опасная ситуация для Украины в предстоящий отопительный сезон. И Европа и Украина практически накопили достаточное количество газа для выработки тепла этой зимой.
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Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» отказалась от теста на отцовство экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест для подтверждения отцовства экс-короля Малайзии Мухаммада V. Как пишет Daily Mail, недавно девушке предложили провести соответствующую экспертизу.
Москва 24 вчера в 19:52
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Космос
США вернутся на Луну с помощью Австралии
Rusargument 26 сентября в 07:14
Здоровье
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Культура
Всероссийский театральный марафон пройдет на Северном Кавказе
28 сентября во Владикавказе состоится церемония передачи гастрольной эстафеты Всероссийского театрального марафона и символа Года театра от Южного федерального округа в Северо-Кавказский.
Российская газета 26 сентября в 13:20
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс вчера в 10:18
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Космос
Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 27 сентября в 20:13
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны.
Известия вчера в 23:19
Политика
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском вчера в 19:40
Армия и оружие
«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М
Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время вчера в 20:20
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Происшествия
В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку
Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс вчера в 13:37
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 27 сентября в 10:31
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Политика
Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование на Украине
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заверил, что президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на Украине.
ТАСС вчера в 16:13
Спорт
Американец Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров
Американец Кристиан Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров среди мужчин.
Sport24.ru вчера в 15:29
Политика
Член Европарламента прокомментировал отзыв лицензии у «112 Украина»
Британский депутат Европарламента Нейтан Гилл прокомментировал решение лишить лицензии телеканал "112 Украина" на эфирное вещание.
Народные новости вчера в 21:36
Происшествия
В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца
ТАСС вчера в 11:25
Армия и оружие
В Черном море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
На Черноморском флоте прошли учения по поиску и спасению экипажа аварийной подводной лодки.
Российская газета 26 сентября в 05:08
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 27 сентября в 19:54
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
RT на русском вчера в 16:32
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
Происшествия
Паром с 55 людьми на борту пропал с экранов радаров у берегов Йемена
На борту парома находятся 55 человек. Такие данные сообщило агентство Xinhua, ссылаясь на заявление администрации острова Сокотра.
Вести.Ru вчера в 20:22
Экономика
Ищенко прокомментировал происходящее в экономике Украины
Политолог Ростислав Ищенко оценил текущее состояние украинской экономики и пришел к выводу, что украинское «финансовое чудо» ведет страну к еще большему кризису.
Политическая Экспертиза вчера в 14:52