Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

Как теперь выясняется, проблема газового транзита и споры "Газрома" с "Нафтогазом" по поводу "Северного потока - 2" - не самая опасная ситуация для Украины в предстоящий отопительный сезон. И Европа и Украина практически накопили достаточное количество газа для выработки тепла этой зимой.
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«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

РИА Новостивчера в 02:29

«Нафтогаз» сообщил об угрозе для отопительного сезона на Украине

РБКвчера в 07:24

Платить нечем: отопительный сезон на Украине под угрозой срыва

Царьградвчера в 03:31

Отопительный сезон на Украине на грани срыва

РЕН ТВвчера в 14:43

Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва

Известия27 сентября в 22:32

Ряду украинских городов грозит зима без отопления

Телеканал 360°27 сентября в 10:49

На Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой

RT на русском27 сентября в 07:53
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» отказалась от теста на отцовство экс-короля Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест для подтверждения отцовства экс-короля Малайзии Мухаммада V. Как пишет Daily Mail, недавно девушке предложили провести соответствующую экспертизу.
Москва 24 вчера в 19:52
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

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США вернутся на Луну с помощью Австралии

Rusargument 26 сентября в 07:14
Здоровье

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

РИА Новости вчера в 19:14
Культура

Всероссийский театральный марафон пройдет на Северном Кавказе

28 сентября во Владикавказе состоится церемония передачи гастрольной эстафеты Всероссийского театрального марафона и символа Года театра от Южного федерального округа в Северо-Кавказский.
Российская газета 26 сентября в 13:20
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Футбол

Борнмут — Вест Хэм 2:2

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс вчера в 10:18
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Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Общество

Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории

Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Космос

Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship

Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия

В Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 27 сентября в 20:13
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
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Политика

Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны.
Известия вчера в 23:19
Политика

Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском вчера в 19:40
Армия и оружие

«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М

Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время вчера в 20:20
Политика

В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон

Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Происшествия

В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку

Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс вчера в 13:37
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 27 сентября в 10:31
Культура

Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких

Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Политика

Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование на Украине

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заверил, что президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на Украине.
ТАСС вчера в 16:13
Спорт

Американец Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров

Американец Кристиан Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров среди мужчин.
Sport24.ru вчера в 15:29
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Член Европарламента прокомментировал отзыв лицензии у «112 Украина»

Британский депутат Европарламента Нейтан Гилл прокомментировал решение лишить лицензии телеканал "112 Украина" на эфирное вещание.
Народные новости вчера в 21:36
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В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

ТАСС вчера в 11:25
Армия и оружие

В Черном море спасли экипаж «затонувшей» подлодки

На Черноморском флоте прошли учения по поиску и спасению экипажа аварийной подводной лодки.
Российская газета 26 сентября в 05:08
Политика

CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 27 сентября в 19:54
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Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»

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Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца

Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
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Паром с 55 людьми на борту пропал с экранов радаров у берегов Йемена

На борту парома находятся 55 человек. Такие данные сообщило агентство Xinhua, ссылаясь на заявление администрации острова Сокотра.
Вести.Ru вчера в 20:22
Экономика

Ищенко прокомментировал происходящее в экономике Украины

Политолог Ростислав Ищенко оценил текущее состояние украинской экономики и пришел к выводу, что украинское «финансовое чудо» ведет страну к еще большему кризису.
Политическая Экспертиза вчера в 14:52
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