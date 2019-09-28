Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

Как теперь выясняется, проблема газового транзита и споры "Газрома" с "Нафтогазом" по поводу "Северного потока - 2" - не самая опасная ситуация для Украины в предстоящий отопительный сезон. И Европа и Украина практически накопили достаточное количество газа для выработки тепла этой зимой.
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Отопительный сезон на Украине на грани срыва

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Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой

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Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва

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