Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Как теперь выясняется, проблема газового транзита и споры "Газрома" с "Нафтогазом" по поводу "Северного потока - 2" - не самая опасная ситуация для Украины в предстоящий отопительный сезон. И Европа и Украина практически накопили достаточное количество газа для выработки тепла этой зимой.
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«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
РИА Новости28 сентября в 02:29
«Нафтогаз» заявил о вероятном срыве отопительного сезона на Украине
Российский Диалог28 сентября в 07:38
В «Нафтогазе» заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Евразия Daily27 сентября в 00:48
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:44, Вашингтон
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Как стало известно "Ъ", обвиняемые ФСБ в получении взятки в размере $1 млн бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко ознакомились с материалами своего уголовного дела.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Армия и оружие
Британский генерал заявил о состоянии войны из-за кибератак России и КНР
Великобритания «каждый день находится в состоянии войны» из-за кибератак России и других стран, заявил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер, передает Telegraph.
РБК 02:17
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Джулиани обсуждал с Помпео встречу с помощником президента Украины
Адвокат президента США Рудольф Джулиани обсуждал с госсекретарем Майком Помпео свою встречу с помощником украинского президента Андреем Ермаком.
Известия вчера в 21:04
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО страны не отразили атаки на НПЗ
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в эфире телеканала CBS объяснил, почему средствам ПВО страны не удалось отразить атаки на саудовские нефтяные объекты.
RT на русском 02:02
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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
RT на русском 28 сентября в 08:25
Волейбол
Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира
Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru вчера в 14:19
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Политика
Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон
Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
NewInform вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Футбол
«Спартак» рассматривает Карпина на должность главного тренера
Московский "Спартак" рассматривает наставника "Ростова" Валерия Карпина на должность главного тренера. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 21:58
Политика
Иркутские власти ответили на сообщения о возможной отставке Левченко
Власти Иркутской области ничего не знают о якобы планируемой отставке губернатора региона Сергея Левченко.
Известия 02:11
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
Почти 14 тысяч человек подписались под обращением волонтеров к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков, по данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники из башкирского села.
РИА Новости 01:39
Автоспорт
Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при России в Сочи
Британский автогонщик, пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи.
iReactor вчера в 09:40
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
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В ДТП под Энгельсом погиб мужчина
В результате происшествия один человек погиб. Также пострадали мужчина и женщина.
Новости Саратова вчера в 23:10
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
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Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.
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Общество
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Звезды «Форсажа» Вин Дизель и Дуэйн Джонсон помирились
Звезды автомобильного боевика «Форсаж» Дуэйн Джонсон и Вин Дизель помирились.
Телепрограмма вчера в 10:24
Гаджеты
Samsung показала смартфон Galaxy A70s с 64-мегапиксельной камерой
Южнокорейский гигант Samsung вчера, 27 сентября, показал новый гаджет Galaxy A70s, оснащенный современной 64-мегапиксельной камерой.
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