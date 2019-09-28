Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Как теперь выясняется, проблема газового транзита и споры "Газрома" с "Нафтогазом" по поводу "Северного потока - 2" - не самая опасная ситуация для Украины в предстоящий отопительный сезон. И Европа и Украина практически накопили достаточное количество газа для выработки тепла этой зимой.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:27, Вашингтон
Политика
В Азербайджане высказались о ходе карабахского урегулирования
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что в течение последнего года в урегулировании карабахского конфликта не было достигнуто прогресса.
RT на русском вчера в 21:45
Политика
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Политика
Самолёт президента Кипра вынужденно сел в Нью-Йорке
Частный самолёт, на котором кипрский лидер Никос Анастасиадис и делегация Кипра возвращались после Генеральной Ассамблеи ООН, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
RT на русском 02:19
Шоу-бизнес
Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок
Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
Восток-Медиа 27 сентября в 19:58
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Политика
Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
RT на русском 00:50
Единоборства
В Bellator состоялся самый быстрый нокаут в истории
Российская газета 00:51
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Хоккей
Лайне подписал новый контракт с «Виннипегом»
Sportbox.RU 27 сентября в 15:08
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 27 сентября в 19:54
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.
РИА Новости 01:20
Происшествия
В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах
В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.
RT на русском 27 сентября в 06:13
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
Газета.Ru вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова выложила видео с Анастасией Заворотнюк
Анастасия Волочкова в своем блоге в Инстаграм выложила видео одной из программ, где она участвовала, пробуя себя в фигурном катании, а Анастасия Заворотнюк была ведущей.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Наука
Математика упростила поиск золота
Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
BitCryptoNews 26 сентября в 08:45
Культура
«ИгроМир — 2019» стартует уже через неделю
"Тверская Неделя" планирует посетить эти мероприятия и подготовить для вас видеоотчет.
Тверская неделя 26 сентября в 03:28
Футбол
«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби
Sport24.ru вчера в 16:51
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Политика
Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
РИА Новости вчера в 23:10
Футбол
Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия вчера в 19:59
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Происшествия
США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина
Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.
РИА Новости вчера в 14:42
Политика
Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа
Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Журналистская правда вчера в 03:10
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста вчера в 03:43