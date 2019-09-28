Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

Как теперь выясняется, проблема газового транзита и споры "Газрома" с "Нафтогазом" по поводу "Северного потока - 2" - не самая опасная ситуация для Украины в предстоящий отопительный сезон. И Европа и Украина практически накопили достаточное количество газа для выработки тепла этой зимой.
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Отопительный сезон на Украине на грани срыва

РЕН ТВвчера в 14:43

«Нафтогаз» сообщил об угрозе для отопительного сезона на Украине

РБКвчера в 07:24

Отопительный сезон в Десногорске под угрозой срыва?

Смоленская правда26 сентября в 05:30

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

РИА Новостивчера в 02:29

Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва

Известия27 сентября в 22:32

На Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой

RT на русском27 сентября в 07:53

Платить нечем: отопительный сезон на Украине под угрозой срыва

Царьградвчера в 03:31
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:27, Вашингтон
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RT на русском вчера в 21:45
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Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
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В Bellator состоялся самый быстрый нокаут в истории

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Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
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Лайне подписал новый контракт с «Виннипегом»

Sportbox.RU 27 сентября в 15:08
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CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 27 сентября в 19:54
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.
РИА Новости 01:20
Происшествия

В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах

В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.
RT на русском 27 сентября в 06:13
Футбол

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Газета.Ru вчера в 15:45
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Анастасия Волочкова выложила видео с Анастасией Заворотнюк

Анастасия Волочкова в своем блоге в Инстаграм выложила видео одной из программ, где она участвовала, пробуя себя в фигурном катании, а Анастасия Заворотнюк была ведущей.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
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На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
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Математика упростила поиск золота

Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
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«ИгроМир — 2019» стартует уже через неделю

"Тверская Неделя" планирует посетить эти мероприятия и подготовить для вас видеоотчет.
Тверская неделя 26 сентября в 03:28
Футбол

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби

Sport24.ru вчера в 16:51
Авто

Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию

«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
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Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
РИА Новости вчера в 23:10
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Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции

Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
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США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.
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Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа

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Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
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В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
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Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста вчера в 03:43
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