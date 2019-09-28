Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Как теперь выясняется, проблема газового транзита и споры "Газрома" с "Нафтогазом" по поводу "Северного потока - 2" - не самая опасная ситуация для Украины в предстоящий отопительный сезон. И Европа и Украина практически накопили достаточное количество газа для выработки тепла этой зимой.
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«Нафтогаз» заявил о вероятном срыве отопительного сезона на Украине
Российский Диалог28 сентября в 07:38
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
РИА Новости28 сентября в 02:29
В «Нафтогазе» заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Евразия Daily27 сентября в 00:48
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
Общество
Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году
В 2020 году в России впервые пройдет цифровая перепись населения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат.
Газета.Ru вчера в 10:52
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда 28 сентября в 08:15
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.
Вести.Ru вчера в 13:04
Армия и оружие
Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных
Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.
РИА Новости 28 сентября в 11:47
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».
BFM.ru 27 сентября в 12:20
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Экономика
Минкультуры РФ обнародует информацию о тратах на господдержку кино
Министерство культуры России и Фонд кино в октябре запустят открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов, о чем рассказали главы ведомств в беседе с газетой "Коммерсант".
Народные новости вчера в 21:33
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Происшествия
Пропавшее в Атлантическом океане судно с украинцами затонуло
РЕН ТВ 28 сентября в 13:32
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК вчера в 07:54
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ отдельные категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Происшествия
На Сахалине горит центральная котельная города Поронайска
Пожар в центральной котельной города Поронайска в северной части острова Сахалин начался в понедельник утром.
ТАСС вчера в 22:40
Спорт
Анжелика Сидорова прыгнула выше головы
Россиянка и американская прыгунья Сэнди Моррис с первой попытки последовательно брали 4,50 м, 4,80 м, 4,85 м и 4,90 м. Планку на 4,95 м Сидорова взяла с третьей попытки, Моррис прыгнула неудачно и осталась второй.
Коммерсантъ вчера в 23:02
Технологии
«РИА Новости»: мошенники для звонков клиентам банков берут данные из баз ГИБДД, парковок и Росреестра
Для звонков клиентам российских банков мошенники используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.
Коммерсантъ вчера в 20:27
Космос
Двигатель ракеты Ariane 6 прошел испытания
Rusargument 28 сентября в 18:59
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM вчера в 13:23
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru 28 сентября в 22:58
Политика
Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель
Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:15
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Армия и оружие
В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны силовиков
РИА Новости 28 сентября в 07:42
Происшествия
В лагере мигрантов на Лесбосе произошли пожар и беспорядки
РИА Новости вчера в 13:53
Здоровье
Правда и мифы о ПМС. Три буквы, которые пугают мужчин и заставляют нервничать женщин
Спровоцировать предменструальный синдром может нервно-психический стресс — у женщин, которые занимают руководящие должности, ПМС встречается чаще.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:29
Футбол
«Торпедо» проиграло «Нефтехимику», но осталось лидером ФНЛ
В матче 15-го тура ФНЛ Нефтехимик на выезде обыграл Торпедо 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил хавбек нижнекамцев Илья Петров.
Советский спорт вчера в 11:34