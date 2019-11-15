с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Здоровье Африканская чума свиней вновь может грозить Приангарью Ранее, ИА IrkutskMedia сообщало, что управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия предупреждает о том, что вновь не исключено появление на территории области, вируса африканской чумы свиней.

Общество Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.

Политика На Украине задержан один из лидеров ИГ В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани.

Технологии Google запустила бесплатного «убийцу» SMS Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Игры Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2 Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.

Хоккей Сергей Зубов получил перстень Зала хоккейной славы НХЛ Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы НХЛ. Торжественная церемония прошла в Торонто.

Здоровье Германия вводит штраф за отказ от вакцин против кори Немецкий Бундестаг принял закон, по которому отказывающиеся проводить своим детям вакцины от кори родители будут получать штрафы до 2 500 евро.