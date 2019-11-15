Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
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с чего всё началось
По его словам, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.RT на русском05:16
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«Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу
Национальная служба новостей06:36
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Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Происшествия
Генконсульство РФ в США назвало имя пострадавшего россиянина
Российское генконсульство в США обнародовало данные о том, кто был ранен американским пограничником на границе с Мексикой.
Здоровье
Африканская чума свиней вновь может грозить Приангарью
Ранее, ИА IrkutskMedia сообщало, что управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия предупреждает о том, что вновь не исключено появление на территории области, вируса африканской чумы свиней.
Общество
Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
Футбол
Мхитарян обвинил тактику Эмери в своем уходе из «Арсенала»
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объяснил, почему тактика главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери вынудила его покинуть команду.
Здоровье
Названы полезные продукты, повышающие уровень сахара в крови
По словам специалистов, продукты растительного происхождения, в которых много клетчатки и витаминов, имеют высокий гликемический индекс.
Политика
На Украине задержан один из лидеров ИГ
В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани.
Общество
Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие
Технологии
Google запустила бесплатного «убийцу» SMS
Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Шоу-бизнес
Опухшее лицо певицы МакSим спровоцировало слухи о гормональной терапии
Певица МакSим вернулась на сцену после долго перерыва и теперь регулярно оказывается в центре обсуждения в соцсетях.
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Общество
Миссия МВФ начала работу в Киеве
Миссия в четверг начала работу, — сообщили «Интерфаксу» в представительстве МВФ на Украине.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Хоккей
Сергей Зубов получил перстень Зала хоккейной славы НХЛ
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы НХЛ. Торжественная церемония прошла в Торонто.
Гаджеты
Sapphire представила самую мощную Radeon RX 5700 XT на рынке
Как сообщает источник, Sapphire анонсировала специальную версию данного адаптера — RX 5700 XT Nitro+ Special Edition.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Здоровье
Германия вводит штраф за отказ от вакцин против кори
Немецкий Бундестаг принял закон, по которому отказывающиеся проводить своим детям вакцины от кори родители будут получать штрафы до 2 500 евро.
Авто
Очередь за кроссовером Hyundai Venue составляет четыре месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Общество
Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах
Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.
Происшествия
Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила около 18 миллионов рублей за концерт в Минске
Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около 2000 российских рублей.
Теннис
Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».