с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Политика Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.

Общество Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска Утром 18 ноября сотрудники силовых структур прервали планерку в администрации города Бийска Алтайского края и начали обыски в мэрии, сообщает «Бийский рабочий».

Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

Общество Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.

Армия и оружие Американцы испытали российский танк Т-80 В распоряжении армии Южной Кореи, по данным на 2017 год, находится 80 танков Т-80У. Т-80У является основным боевым танком семейства Т-80.

Армия и оружие В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.

Политика Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.

Политика Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.

Происшествия В Мытищах водитель зарезал пешехода На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.

Происшествия В Гонконге протестующие подожгли университет Как сообщалось, в последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения протестующих с полицией, манифестанты начали занимать кампусы местных университетов.

Культура Скандальную передачу Шейнина раскритиковал Познер Телеведущему Владимиру Познеру неприятны взгляды журналиста Артема Шейнина, который на «Первом канале» ведет шоу «Время покажет».

Политика В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.

Политика Близкие к Кремлю эксперты описали «идеального губернатора» Близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил практические рекомендации для врио губернаторов (есть в распоряжении РБК) — как им строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями.