Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
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с чего всё началось
По его словам
, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.
RT на русском15 ноября в 05:16

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«Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу

Национальная служба новостей15 ноября в 06:36

«Нафтогаз»: предложение Путина снизить цену на газ на 20–25% не скидка, а нормальная цена

Коммерсантъ15 ноября в 05:46

«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

РИА Новости15 ноября в 04:59

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

RT на русском15 ноября в 05:16

«Нафтогаз» не считает предложенное Россией снижение цены на газ скидкой

Rambler News Service15 ноября в 05:03

В «Нафтогазе» отказались считать скидкой предложенную РФ цену на газ

Московский Комсомолец15 ноября в 05:32

«Нафтогаз» отказался считать снижение цены газа на 25% скидкой

Взгляд.ру15 ноября в 04:57
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Происшествия

В Москве загорелся склад с газовым оборудованием

Вести.Ru 02:12
Политика

Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине

Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Известия вчера в 18:30
Общество

Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска

Утром 18 ноября сотрудники силовых структур прервали планерку в администрации города Бийска Алтайского края и начали обыски в мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
РБК 01:39
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Наука

Придуман способ добычи желатина из рыбных отходов

Найден оптимальный способ выделить желатин из кожи северных рыб.
Газета.Ru 15 ноября в 08:09
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

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Lenta.ru 01:46
Армия и оружие

Новейший китайский авианосец прошёл через Тайваньский пролив

Новейший авианосец китайских ВМС 17 ноября прошёл через Тайваньский пролив и направился на испытания в Южно-Китайское море.
Накануне.Ru 00:30
Армия и оружие

Американцы испытали российский танк Т-80

В распоряжении армии Южной Кореи, по данным на 2017 год, находится 80 танков Т-80У. Т-80У является основным боевым танком семейства Т-80.
News.ru 16 ноября в 05:24
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru 16 ноября в 16:03
Кино

Компания Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel

Представители компании Disney анонсировали несколько новых картин киновселенной Marvel.
Народные новости вчера в 12:20
Армия и оружие

Россия получила первые заявки на экспортный Су-34

Россия получила первые заявки от иностранных заказчиков на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34.
Известия 01:44
Политика

МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
РБК 03:10
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости 16 ноября в 22:09
Армия и оружие

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Правительственные силы Сирии взяли под контроль гидроэлектростанцию Тишрин в Алеппо, это вторая по мощности ГЭС в стране.
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У Кристины Асмус похитили обручальное кольцо

Актриса утверждает, что она с супругом не носит обручальных колец, так как ее аксессуар похитили.
Вести Подмосковья 02:22
Политика

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
РБК вчера в 09:30
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Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости вчера в 10:28
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Газета.Ru вчера в 06:29
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли университет

Как сообщалось, в последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения протестующих с полицией, манифестанты начали занимать кампусы местных университетов.
Вести.Ru вчера в 17:35
Политика

«Левада-центр» сообщил, что деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Культура

Скандальную передачу Шейнина раскритиковал Познер

Телеведущему Владимиру Познеру неприятны взгляды журналиста Артема Шейнина, который на «Первом канале» ведет шоу «Время покажет».
Цензуры.Нет 01:48
Политика

Чемезов сообщил о начале производства С-400 для Индии

РБК 02:55
Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие

National Interest назвал новый образец «Калашникова» русским супероружием

Эксперт американского журнала National Interest в области стрелкового оружия Чарли Гао восхитился новым образцом винтовки АК-12 производства концерна «Калашников».
ПолитРоссия вчера в 12:53
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Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в Фонтанку попал на видео

Момент падения автомобиля в реку Фонтанку в Петербурге засняли камеры видеонаблюдения.
Известия 16 ноября в 16:20
Политика

Близкие к Кремлю эксперты описали «идеального губернатора»

Близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил практические рекомендации для врио губернаторов (есть в распоряжении РБК) — как им строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями.
РБК вчера в 23:00
Технологии

В РФ создают приложение для определения состояния двигателя авто

Как отмечает портал «РИА Новости», опираясь на пресс-центр НТИ «Автонет», спустя 2 года в России может заработать сервис, который будет оценивать состояние автомобильного мотора по его звуку.
CarsWeek.ru 01:22
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