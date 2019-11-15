с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.

Транспорт Власти Москвы и Подмосковья согласовали цены на абонементы на МЦД Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Кино Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.

Общество Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Политика В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.

Автоспорт Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.

Политика СМИ: Джонсон встречался с экс-агентом КГБ после отравления Скрипаля Как ранее писал News.ru, российские власти не доверяют публикациям западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп сомневается в причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Политика Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной.

Теннис Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Музыка Ротару вернется в Россию на заработки Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Футбол Роналду высказался о конфликте с наставником «Ювентуса» Сарри Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем конфликте с наставником итальянской команды Маурицио Сарри, передает A Bola.

Общество Синоптики назвали точное время резкого похолодания в Приморье Сразу несколько прогностических центров сходятся во мнении, что во второй половине дня понедельника в Приморье резко похолодает.

Фигурное катание Медведева представила новый показательный номер в Москве Серебряный призер Олимпийских игр - 2018, российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер на этапе Гран-при в Москве, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Рассекречены документы о действиях словацких партизан в годы войны Российское Минобороны рассекретило документы, касающиеся партизанского движения в Словакии в годы Второй мировой войны.

Игры Фил Спенсер считает, что стриминг игр не будет популярным ещё долго Глава Xbox Фил Спенсер в интервью BBC снова разочаровал поклонников стриминговых сервисов. По его мнению, они ещё долго не станут массовыми.

Энергетика Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.