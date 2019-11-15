Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
Читать в источнике
Комментировать72
с чего всё началось
По его словам
, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.
RT на русском15 ноября в 05:16

Подробнее о событии

«Нафтогаз»: предложение Путина снизить цену на газ на 20–25% не скидка, а нормальная цена

Коммерсантъ15 ноября в 05:46

«Нафтогаз» отказался считать снижение цены газа на 25% скидкой

Взгляд.ру15 ноября в 04:57

В «Нафтогазе» отказались считать скидкой предложенную РФ цену на газ

Московский Комсомолец15 ноября в 05:32

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

RT на русском15 ноября в 05:16

«Нафтогаз» не считает предложенное Россией снижение цены на газ скидкой

Rambler News Service15 ноября в 05:03

«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

РИА Новости15 ноября в 04:59

«Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу

Национальная служба новостей15 ноября в 06:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Происшествия

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

RT на русском 12:43
Транспорт

Власти Москвы и Подмосковья согласовали цены на абонементы на МЦД

Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Коммерсантъ 10:28
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Кино

Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон

Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
RuNews24.ru 14 ноября в 03:26
Общество

Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом

Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Газета.Ru 09:26
Политика

В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
РИА Новости 13:35
Происшествия

Автобус сбил женщину с ребенком в Москве

РБК 09:18
Автоспорт

Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.
Российская газета 15:17
Происшествия

В Гонконге полиция пригрозила протестующим применить боевое оружие

REGNUM 13:19
Футбол

Футболисты устроили массовую драку после матча в Астрахани

Вести.Ru 10:35
Политика

СМИ: Джонсон встречался с экс-агентом КГБ после отравления Скрипаля

Как ранее писал News.ru, российские власти не доверяют публикациям западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп сомневается в причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
News.ru 12:40
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Политика

Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной.
Газета.Ru 15:23
Теннис

Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Sportbox.RU 15:55
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Космос

Завораживающее видео: как бы выглядели планеты Солнечной системы на месте Луны

Николас представил, что было бы, если бы на орбите Луны находились планеты Солнечной системы.
Портал Поиск 14 ноября в 05:42
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Lenta.ru 15:00
Происшествия

Активисты сообщили о задержании 70 человек на турнире по единоборствам

РБК 12:54
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости 15:53
Футбол

Роналду высказался о конфликте с наставником «Ювентуса» Сарри

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем конфликте с наставником итальянской команды Маурицио Сарри, передает A Bola.
Газета.Ru 15:51
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

Газета.Ru вчера в 07:24
Общество

Синоптики назвали точное время резкого похолодания в Приморье

Сразу несколько прогностических центров сходятся во мнении, что во второй половине дня понедельника в Приморье резко похолодает.
ВЕСТИ: Приморье 07:22
Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
РБК 14:59
Фигурное катание

Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призер Олимпийских игр - 2018, российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер на этапе Гран-при в Москве, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:23
Армия и оружие

Рассекречены документы о действиях словацких партизан в годы войны

Российское Минобороны рассекретило документы, касающиеся партизанского движения в Словакии в годы Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 05:12
Игры

Фил Спенсер считает, что стриминг игр не будет популярным ещё долго

Глава Xbox Фил Спенсер в интервью BBC снова разочаровал поклонников стриминговых сервисов. По его мнению, они ещё долго не станут массовыми.
Игромания.ру 14:18
Энергетика

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
RT на русском 05:24
Здоровье

Врачи перечислили продукты для укрепления суставов

Медики перечислили продукты, которые позволяют замедлить недуг и облегчить симптомы.
РЕН ТВ 02:53
Шоу-бизнес

Экстрасенс Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию

Life.ru вчера в 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное