с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

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Политика США ввели санкции против главы МВД Кубы США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.

Происшествия Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.

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Происшествия В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.