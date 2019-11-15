Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
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с чего всё началось
По его словам, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.RT на русскомвчера в 05:16
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«Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу
Национальная служба новостейвчера в 06:36
В «Нафтогазе» отказались считать скидкой предложенную РФ цену на газ
Московский Комсомолецвчера в 05:32
«Нафтогаз» не считает предложенное Россией снижение цены на газ скидкой
Rambler News Serviceвчера в 05:03
«Нафтогаз»: предложение Путина снизить цену на газ на 20–25% не скидка, а нормальная цена
Коммерсантъвчера в 05:46
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Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
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Минюст США: Конгресс посягает на конституционные полномочия президента
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