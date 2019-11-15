Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
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с чего всё началось
По его словам
, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.
RT на русском15 ноября в 05:16

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«Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу

Национальная служба новостей15 ноября в 06:36

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Rambler News Service15 ноября в 05:03

В «Нафтогазе» отказались считать скидкой предложенную РФ цену на газ

Московский Комсомолец15 ноября в 05:32

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

RT на русском15 ноября в 05:16

«Нафтогаз»: предложение Путина снизить цену на газ на 20–25% не скидка, а нормальная цена

Коммерсантъ15 ноября в 05:46

«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

РИА Новости15 ноября в 04:59

«Нафтогаз» отказался считать снижение цены газа на 25% скидкой

Взгляд.ру15 ноября в 04:57
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