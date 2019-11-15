с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Общество В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование» Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.

Футбол Евро-2020. Футболисты Англии разгромили команду Косово Завершился отборочный турнир к футбольному чемпионату Европы в группе "А". Сборные Англии и Чехии досрочно вышли в финальную часть турнира из этого квинтета и играли последний тур в статусе победителей.

Экономика Fashion-ритейлеры теряют трафик Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Общество CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.

Футбол Черчесов прокомментировал поражение в матче с Бельгией Сборная Россия была настроена на победу в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против бельгийцев, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Экономика JPMorgan прогнозирует пятикратный рост доходов Apple от рекламы В октябре этого года Apple Insider сообщил, что годовой доход от рекламы Apple достигнет $2 млрд только в следующем году.

Экономика Россияне стали реже гасить кредиты досрочно Почему россияне перестали закрывать кредиты досрочно Способность заемщиков гасить долг досрочно снизилась из-за роста финансовой нагрузки, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.