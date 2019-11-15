с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

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