Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
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с чего всё началось
По его словам
, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.
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