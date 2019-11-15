с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Происшествия Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске Благовещенский городской суд арестовал генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чей сотрудник впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Происшествия Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Энергетика Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.

Общество В Польше найдены теплицы Гитлера В информационном агентстве Daily Mail сообщили о том, что историкам, изучающим ставку Адольфа Гитлера, лидера Третьего рейха, в Польше, удалось найти руины теплицы фюрера.

Общество Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Общество Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам Франция официально пригласила российских экспертов принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал из-за пожара в апреле, заявила французский посол в России Сильви Берманн.

Политика Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.

Наука Ученые выявили генетическую основу сна Научными специалистами из США выявлена генетическая основа сна, а помогли учёным в этом рыбы данио-рерио.

Политика Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле» Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".

Футбол Молодежная сборная России обыграла Латвию В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (до 21 года) молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Латвии – 2:0.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Общество Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.

Политика Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич Глава Сербии Александр Вучич поздно вечером 15 ноября был срочно госпитализирован в Военно-Медицинскую Академию из-за сердечно-сосудистых проблем, сообщил генеральный секретариат сербского президента.

Авто «АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».