Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
По его словам, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.RT на русскомвчера в 05:16
Подробнее о событии
Показать все источники
В «Нафтогазе» отказались считать скидкой предложенную РФ цену на газ
Московский Комсомолецвчера в 05:32
«Нафтогаз»: предложение Путина снизить цену на газ на 20–25% не скидка, а нормальная цена
Коммерсантъвчера в 05:46
«Нафтогаз» не считает предложенное Россией снижение цены на газ скидкой
Rambler News Serviceвчера в 05:03
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Единоборства
Боец ММА из Бахрейна получил тяжелую травму в поединке с литовцем
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Общество
Соловьев рассказал о своих отношениях с Никитой Исаевым
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой нашли две опухоли
Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи нашли у нее две опухоли.
Космос
Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр
Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
Актер Валерий Гаркалин сбежал от пытавшихся ему помочь врачей в Москве
Известный актер Валерий Гаркалин почувствовал себя нехорошо, когда отдыхал в ресторане на Тверской улице в Москве.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Гаджеты
Motorola представила новый смартфон Razr
Компания Motorola представила новый сенсорный смартфон- раскладушку Razr с гибким экраном.
Футбол
Россия — Бельгия 0:3 (2-й тайм)
Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.
Фигурное катание
Медведева: не считаю выступление на Гран-при подарком на день рождения
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева заявила, что не считает свое выступление на московском этапе Гран-при подарком на день рождения, который она будет праздновать 19 ноября.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Политика
Представитель Эрдогана: в Анкаре ожидают визит Путина в начале января
Турция ожидает визит президента России Владимира Путина в первых числах января 2020 года, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии
Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.
Футбол
Сорокин объяснил, почему именно Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин рассказал, почему именно Санкт-Петербург был выбран как место проведения четырех матчей чемпионата Европы 2020 года.
Общество
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления
Жители Киева перекрыли в городе съезд с проспекта Победы из-за отсутствия отопления в доме.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Происшествия
СКР проверит факты применения насилия к студенту на лекции Соколова
Следователи проведут проверку, причастен ли доцент Соколов к инциденту с применением силы на лекции к студенту в прошлом году.
Происшествия
На Украине похитили главу банка
В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.
Шоу-бизнес
Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице
Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передает РИА Новости.
Здоровье
Растительные фитопрепараты могут помешать лечению рака груди
Названы некоторые популярные растительные препараты, которые могут помешать лечению рака груди, об этом сообщают медицинские исследователи из Португалии.
Здоровье
Названы главные основные признаки чрезмерного употребления алкоголя
Британские медицинские специалисты определили и назвали основные признаки чрезмерного употребления алкоголя.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Общество
В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова
Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
Шоу-бизнес