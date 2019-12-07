Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостей«Нафтогаз» отверг предложение Медведева по газу

Аналитики не поверили в победу «Нафтогаза» Глава российского правительства ранее призвал найти обоюдовыгодное решение. С его точки зрения, новый контракт по транзиту газа невозможен, пока Киев продолжает требовать выплаты по судебным решениям.
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» отдать долг, прежде чем обсуждать «нулевой вариант»

ТАСС12:03

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

Коммерсантъ11:41

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

РБК09:13

Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору

Lenta.ru09:59

В «Нафтогазе» прокомментировали слова Медведева о газовой сделке

RT на русском10:50

«Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу

РИА Новости09:50

В «Нафтогазе» назвали невозможным предложение Медведева по газу

Rambler News Service11:04
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