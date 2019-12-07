Политика
Национальная служба новостей«Нафтогаз» отверг предложение Медведева по газу
Аналитики не поверили в победу «Нафтогаза» Глава российского правительства ранее призвал найти обоюдовыгодное решение. С его точки зрения, новый контракт по транзиту газа невозможен, пока Киев продолжает требовать выплаты по судебным решениям.
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Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Экономика
«Нафтогаз» получит от «Газпрома» $2 миллиарда
Глава "Нафтогаза" уточнил, что это не все, что Украина хотела бы получить от российской компании. Они планируют взыскать еще $3 млрд.
Политика
КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме
В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Армия и оружие
Российские и турецкие военные совершили поездку по трассе М-4 в Сирии
Хоккей
«Трактор» обыграл в гостях «Металлург»
Магнитогорский ХК «Металлург» уступил в домашнем матче «Трактору». Игра регулярного сезона КХЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Экономика
Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект
Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать строительство завода компании по производству карбамида и аммиака в Анголе из средств фонда национального благосостояния (ФНБ).
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Мединского допустить в прокат весь фильм
Футбол
«Тамбов» подтвердил переход Осипенко в «Ростов»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что центральный защитник команды Максим Осипенко продолжит карьеру в «Ростове».
Спорт
Состояние упавшей с высоты российской гимнастки стабилизировалось
Во время выступления Евгения Асонова сорвалась и упала с высоты, сломав позвоночник. Сейчас состояние девушки стабилизировалось.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение
Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Происшествия
В ДТП в Сургутском районе Югры погибли три человека
Три человека погибли, и шестеро пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре).
Спорт
Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Общество
Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа
Ранее боевики группировки выпустили три ракеты по территории Израиля, сообщила The Times of Israel.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Гаджеты
В Китае стартовали продажи смартфонов Honor V30 5G
Экономика
Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Происшествия
В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр
Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на группу пешеходов
Наука
Гипнотизм гидродинамики
В результате капля отскакивает от вершины конуса и принимает форму тора, а затем распадается на кольцо из меньших капелек.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.