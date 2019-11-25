Энергетика

ИА НовороссияИА Новороссия«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

НАК "Нафтогаз Украины" дал ответ на официальное предложение российского Газпрома относительно отношений в газовой сфере в 2020 году. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко в Facebook.
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ТАСС25 ноября в 07:24
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В Екатеринбурге нашли тело мальчика

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Находящиеся в одном здании Тверской и Мещанский суды Москвы эвакуируют из-за сообщений о "минировании", передает корреспондент РИА Новости.
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"Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы, таким образом увеличив сумму компенсации до 42 млн рублей", - поделилась адвокат Глушаковой Алиса Образцова.
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Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России

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Заместитель главы администрации города Назрани подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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В отчете ETNews говорится, что Samsung станет единственным поставщиком OLED-дисплеев для iPhone 12 и 12 Pro Max.
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Известного адвоката нашли мертвым в Москве

В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
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Золотов проверил готовность Росгвардии охранять Крымский мост

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