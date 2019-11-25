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НАК "Нафтогаз Украины" дал ответ на официальное предложение российского Газпрома относительно отношений в газовой сфере в 2020 году. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко в Facebook.
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый транзитный контракт по европейским правилам
Известия25 ноября в 08:03
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:51, Ашберн
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