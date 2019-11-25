НАК "Нафтогаз Украины" дал ответ на официальное предложение российского Газпрома относительно отношений в газовой сфере в 2020 году. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко в Facebook.

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

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