Украинский "Натфогаз" предложил российскому "Газпрому" принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом написал в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Армия и оружие Южная Корея зафиксировала пуск КНДР неопознанного снаряда В Северной Корее запустили один или несколько «неопознанных снарядов», об этом 28 ноября сообщает «Ренхап» со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.

Общество Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.

Политика Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Происшествия Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.

Происшествия Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Спорт Поздняков назвал обвинения WADA предвзятыми и недопустимыми Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал обвинения Всемирного антидопингового агентства в адрес РФ предвзятыми и недопустимыми.

Политика Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Шоу-бизнес Юлию Барановскую начали поздравлять с беременностью Подписчики обратили внимание на изменения в фигуре Барановской и стали активно поздравлять её со скорым четвёртым пополнением в семье.

Политика Посла США в Евросоюзе обвинили в сексуальных домогательствах Три женщины выступили с публичными обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны постоянного представителя США в Евросоюзе Гордона Сондленда.