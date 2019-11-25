Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» предложил «Газпрому» оплатить долг газом
Украинский "Натфогаз" предложил российскому "Газпрому" принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом написал в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый транзитный контракт по европейским правилам
Известия25 ноября в 08:03
В Госдуме прокомментировали ответ «Нафтогаза» на предложение России по транзиту
RT на русском25 ноября в 11:03
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Второй взрыв произошел на химзаводе в Техасе
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Накануне вечером, 27 ноября, во Ржеве Тверской области состоялся премьерный показ фильма "Ржев".
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Футбол
Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году
Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона.
Энергетика
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Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Гаджеты
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Происшествия
Пьяная москвичка ударила полицейского и разбила стекло машины МВД
Задержанная за мелкое хулиганство москвичка в состоянии алкогольного опьянения ударила полицейского в ухо и выбила стекло служебной машины.
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Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.
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Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Общество
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Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Спорт
Поздняков назвал обвинения WADA предвзятыми и недопустимыми
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал обвинения Всемирного антидопингового агентства в адрес РФ предвзятыми и недопустимыми.
Происшествия
Девятилетнего мальчика в Екатеринбурге до смерти забили плетками
Девятилетнего мальчика в Екатеринбурге до смерти забили плетками и закопали его тело в лесопарке.
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Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
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Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую начали поздравлять с беременностью
Подписчики обратили внимание на изменения в фигуре Барановской и стали активно поздравлять её со скорым четвёртым пополнением в семье.
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Под Тверью в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
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Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
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Посла США в Евросоюзе обвинили в сексуальных домогательствах
Три женщины выступили с публичными обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны постоянного представителя США в Евросоюзе Гордона Сондленда.
Транспорт
Путин объявил название для трассы Москва — Санкт-Петербург
На открытии платной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом президент Владимир Путин объявил, что она будет носить название «Нева».
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).