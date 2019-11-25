Украинский «Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ на его инициативу о продлении контракта на транзит российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзитному соглашению

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