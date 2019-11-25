Энергетика

ФАНФАН«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзитному соглашению

Украинский «Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ на его инициативу о продлении контракта на транзит российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать268

Подробнее о событии

В Совфеде ответили на предложение выплатить «Нафтогазу» $3 млрд газом

РБК25 ноября в 13:39

В Госдуме прокомментировали ответ «Нафтогаза» на предложение России по транзиту

RT на русском25 ноября в 11:03

«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год в чрезвычайной ситуации

ТАСС25 ноября в 07:24

В Госдуме назвали абсурдом предложение «Нафтогаза» погасить «долг» «Газпрома» газом

ФАН25 ноября в 09:27

«Нафтогаз» готов взять долг «Газпрома» газом

Коммерсантъ25 ноября в 07:16

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый транзитный контракт по европейским правилам

Известия25 ноября в 08:03

«Нафтогаз» допустил заключение транзитного договора с Россией

РИА Новости25 ноября в 10:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Единоборства

В команде Ковалёва не верят в реванш с Альваресом

RT на русском 03:10
Политика

МИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу

Американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" отразится на важных сферах сотрудничества Китая и США, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.
РИА Новости 06:19
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Ведомости 02:36
Происшествия

Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:20
Политика

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших

Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Четвертая Власть 02:17
Здоровье

Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста

Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников дал советы по питанию в пожилом возрасте.
ФАН вчера в 09:17
Происшествия

В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире

По данным СК, инцидент произошел 25 ноября. Подростки ворвались в дом к 41-летнему мужчине и избили его, в том числе предметами мебели.
Газета.Ru 01:51
Политика

Путин пригласил глав государств ОДКБ на парад Победы 2020 года

Лидеры государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приглашены на парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года.
REGNUM 04:04
Футбол

Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
Вести.Ru 04:27
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Lenta.ru 06:15
Авто

Администрация Оренбурга арендует автомобиль за 890 000 рублей в год

Orenday.ru 26 ноября в 05:37
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело мальчика

Российская газета 06:01
Футбол

Главный тренер сборной России по пляжному футболу возмущён своим удалением в матче ЧМ с ОАЭ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв не понял, за что его удалили во время матча группового этапа чемпионата мира с ОАЭ.
RT на русском 05:22
Хоккей

Овечкин забил роскошный гол Бобровскому после передачи Кузнецова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду оказался сильнее "Флориды Пантерз" — 4:3. В составе "столичных" заброшенной шайбой отметился капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин.
Life.ru 03:44
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям в 2,3 млн долларов

Власти Украины предварительно оценили ущерб возвращенным Россией кораблям в минимум 2,3 миллиона долларов, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:21
Политика

Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину

Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Рамблер 01:02
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Известия 02:18
Музыка

Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Продюсер и артист «открыл карты»: он признался, за кого из артистов пел своим голосом.
Регион online 04:11
Шоу-бизнес

Павел Табаков вступился за Кристину Асмус после откровенной сцены

Молодой актёр Павел Табаков встал на сторону своей коллеги Кристины Асмус, против которой развернулась ожесточенная травля после её съемок в фильме «Текст».
Bimru.ru 03:50
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru вчера в 01:32
Технологии

«Мегафон» запустил логистическую платформу

«Мегафон» запустил интернет-платформу организации грузоперевозок «Мегафон Карго», сообщила пресс-служба мобильного оператора.
Rambler News Service 02:40
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Политика

Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского

Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.
Газета.Ru 06:13
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

РИА Новости 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное