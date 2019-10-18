Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» ответил Миллеру на заявление о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о ценах на импортных газ для Украины. Об этом он написал в своем Facebook. Ранее Миллер говорил о том, что стоимость импортируемого на Украину газа может понизиться на 20%.
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«Нафтогаз» отреагировал на заявление главы «Газпрома» по цене на газ для Украины
Rambler News Service09:22
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