Исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о ценах на импортных газ для Украины. Об этом он написал в своем Facebook. Ранее Миллер говорил о том, что стоимость импортируемого на Украину газа может понизиться на 20%.

«Нафтогаз» ответил Миллеру на заявление о цене на газ для Украины

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