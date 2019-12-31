Политика
Газета.Ru«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией
Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
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Футбол
«Боруссия» может продать Алькасера за 40 миллионов евро
По информации немецких СМИ, команда расстанется с испанцем в том случае, если получит предложение в размере 40 миллионов евро.
Происшествия
Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО
Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net.
Кино
«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Единоборства
Российский боксер Лебедев подтвердил завершение карьеры
Российский боксер, экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил об окончательном завершении своей спортивной карьеры.
Происшествия
В центре Петербурга горящий мужчина упал с крыши на женщину
Охваченный огнем мужчина упал с крыши трехэтажного дома в центре Петербурга вечером 2 января. Падение пришлось на проходившую мимо женщину.
Политика
Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона
Турецкий телеканал Nergis TV приоткрыл детали захватывающей спецоперации по задержанию возможных сообщников 65-летнего бразильского бизнесмена, бывшего главы концернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которые помогли ему тайно перелететь из Турции в Ливан при побеге из Японии.
Политика
Британский журнал назвал Крым российской территорией
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Общество
Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов
Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
Авто
Компания Suzuki начала продажи дешевого микрокроссовера Suzuki XL7
Стартовали продажи паркетника модели Suzuki XL7, а первые товарные машины начали поставлять дилерам в Индонезии.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Авто
Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Японская компания Mitsubishi представит кроссовер Outlander новой генерации на платформе Renault-Nissan-Mitsubishi во второй половине 2020 года.
Здоровье
Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани
Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Польша приняла командование Силами сверхбыстрого реагирования НАТО
Польша приняла командование Силами сверхбыстрого реагирования (VJTF) НАТО в 2020 году.
Происшествия
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.
Хоккей
Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею
Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Футбол
Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
Энергетика
Россия приблизилась к советскому рекорду по добыче нефти
Прошедший год в энергетическом секторе запомнится не только соглашением ОПЕК+, но и повторением российским нефтяным сектором советского рекорда по добыче нефти.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Общество
Папа Римский ударил женщину в Ватикане
Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.
Политика
Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против РФ
Вновь сформированное правительство Австрии, в которое вошли Австрийская народная партия Себастьяна Курца и - впервые в новейшей истории республики - "Зеленые", представило в четверг программу на ближайшие четыре года.
Политика