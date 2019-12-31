Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.

«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией

Политика Британский журнал признал Крым территорией России Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.

Политика Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.

Экономика Агаларов раскритиковал низкие доходы россиян Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.

Финансы ЦБ повысил курс евро на 1-9 января до 69,38 рубля Банк России установил на 1-9 января 2020 года официальный курс доллара на уровне 61,9057 рубля, таким образом стоимость рубля в долларовом выражении осталась без изменений по сравнению с курсом на 31 декабря.

Гаджеты Microsoft через 2 недели прекратит поддержку Windows 7 Для корпоративных пользователей корпорация Microsoft разработала специальный платный пакет, в рамках которого будет обновляться Windows 7, но эта поддержка является достаточно дорогой, так как за один компьютер придется платить 25 долларов в первый год, 50 долларов во второй и 100 долларов в третий.

Космос Какие предсказания о технологиях сбудутся в 2020 году Если в конце года идет ноль, то проблем не оберешься — любой человек, думающий о будущем, технологиях и о том, как меняется мир, нет-нет да и скажет что-нибудь в духе: "К 2020 году на Марсе будут цвести яблони!"

Общество Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).

Политика Генпрокуратура Украины прекратила свое существование Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика Правительство Австрии настроено на смягчение антироссийских санкций Новое правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем продолжит курс на смягчение санкций против России, говорится в рабочей программе нового правительства.