Политика
Газета.Ru«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией
Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
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Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
На Украине с 1 января начала действовать гарантированная цена на газ для населения, следует из сообщения Минэнерго Украины.
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Политика
Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
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Экономика
Агаларов раскритиковал низкие доходы россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
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ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Музыка
Шнуров написал стихи про шоу «Голос»
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«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Футбол
Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера «Саутгемптона»
Во время матча с "Саутгемптоном" португалец получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров команды соперников.
Экономика
Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Финансы
ЦБ повысил курс евро на 1-9 января до 69,38 рубля
Банк России установил на 1-9 января 2020 года официальный курс доллара на уровне 61,9057 рубля, таким образом стоимость рубля в долларовом выражении осталась без изменений по сравнению с курсом на 31 декабря.
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии
Ситуации в Сирии и Ливии ранее в декабре Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным по телефону.
Гаджеты
Microsoft через 2 недели прекратит поддержку Windows 7
Для корпоративных пользователей корпорация Microsoft разработала специальный платный пакет, в рамках которого будет обновляться Windows 7, но эта поддержка является достаточно дорогой, так как за один компьютер придется платить 25 долларов в первый год, 50 долларов во второй и 100 долларов в третий.
Космос
Какие предсказания о технологиях сбудутся в 2020 году
Если в конце года идет ноль, то проблем не оберешься — любой человек, думающий о будущем, технологиях и о том, как меняется мир, нет-нет да и скажет что-нибудь в духе: "К 2020 году на Марсе будут цвести яблони!"
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
Правительство Австрии настроено на смягчение антироссийских санкций
Новое правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем продолжит курс на смягчение санкций против России, говорится в рабочей программе нового правительства.
Происшествия
В Судане разбился самолет «Антонов»
Самолет "Антонов" разбился в провинции Западный Дарфур в Судане, сообщил в четверг вечером телеканал "Аль-Арабия".
Спорт
Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA
Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Шоу-бизнес
Экс-жена Дмитрия Пескова позирует голой в ванной — фото
Солоницская поделилась несколькими кадрами, на которых позирует полностью обнажённой, лежа в ванной с пеной.
Политика
Пентагон заявил о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на "плохое поведение" Северной Кореи, передает РИА "Новости".