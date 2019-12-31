Политика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией

Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
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