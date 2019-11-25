Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВ«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

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Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
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Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

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Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер во вторник, 26 ноября, заявил, что «военное вмешательство России» угрожает безопасности и стабильности в Ливии.
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Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

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Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

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