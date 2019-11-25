Позже «Нафтогаз» ответил на предложение президента России по транзиту газа. Напомним, 11 ноября Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину. Ранее, 8 ноября, в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины по транзиту газа.

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Спорт МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне "Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".

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