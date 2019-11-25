Энергетика

ИА НовороссияИА Новороссия«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Позже «Нафтогаз» ответил на предложение президента России по транзиту газа. Напомним, 11 ноября Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину. Ранее, 8 ноября, в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины по транзиту газа.
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