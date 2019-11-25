Энергетика
ИА Новороссия«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Позже «Нафтогаз» ответил на предложение президента России по транзиту газа. Напомним, 11 ноября Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину. Ранее, 8 ноября, в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины по транзиту газа.
Читать в источнике
Оценить227
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Спорт
МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне
"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
В марте 2019 года Женя поведала, что рассталась со вторым супругом. Вскоре певица вновь связала себя узами брака.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Армия и оружие
Польша возобновляет эксплуатацию МиГ-29
Генеральное командование Вооруженных сил Польши, на своей официальной странице в «Твиттере» сообщили об отмене запрета эксплуатации истребителей МиГ-29.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Технологии
Нейтральная архитектура: RISC-V Foundation бежит из США в Швейцарию
Как подсказывают многочисленные источники, включая Reuters, некоммерческая организация RISC-V Foundation приняла решение переехать из США в Швейцарию.
Происшествия
В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек
В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Общество
Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья
Авто
В Японии станут обязательными системы автоматического торможения
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Здоровье
Создано «зеленое» меню против рака
Было создано «зеленое» меню против рака.
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Происшествия
После ЧП в котельной в дома воронежцев вернулось тепло
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане
Автобус с 70 туристами, из которых по меньшей мере 60 россиян, столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике, пишет 26 ноября газета Diario Libre.
Общество
Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Финансы
В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро
Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Футбол
Левандовски сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Общество
В ГД поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Местные СМИ распространили данную информацию, на которую стали реагировать депутаты Государственной думы РФ.
Происшествия
В Крыму двое детей умерли после отравления неизвестным веществом
На момент прибытия «скорой помощи» младенец скончался, двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика госпитализировали.
Авто
Эксперты провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck
У экспертов возникло множество вопросов по поводу аэродинамических характеристик, при заявленной скорости разгона до первой «сотни» за 2,9 секунды.