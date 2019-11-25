Энергетика
ГЛАС.RU«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите
«Нафтогаз» устроят и денежные средства. Однако если «Газпром» захочет погасить задолженность прямыми поставками газа, то украинская компания не будет против. Витренко также обратил внимание на то, что Киев может заключить соглашение о транзите газа сроком на год.
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Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвуют 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
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Хакеры украли данные свыше 1 млрд пользователей Сети
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Энергетика
Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Кино
Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России
Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
Происшествия
Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании
Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу сообщила изданию Faktor.al, что в травматологические отделения больниц после землетрясения, произошедшего недалеко от Тираны, были доставлены порядка 50 человек.
Армия и оружие
Подводную лодку «Волхов» для ТОФ спустят на воду 26 декабря
Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов", строящуюся для Тихоокеанского флота, спустят на воду 26 декабря, сообщил журналистам генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
Происшествия
На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный
Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
Армия и оружие
Неизвестный штурм Грозного. Как начиналась Первая чеченская
Предыстория штурма Чечня затрещала по швам еще в 1991-м, когда появилось самопровозглашенное государство Чеченская республика Ичкерия, которое возглавил бывший генерал советских ВВС Джохар Дудаев.
Происшествия
Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Экономика
Стало известно, кто из россиян может забыть про пенсию
Ранее стало известно, что на пенсии более 40 тысяч рублей могут надеяться депутаты и судьи.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
Общество
Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки
В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Общество
В Башкирии ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники
Власти Башкирии приняли решение по ограничению продаж спиртного в Башкирии в грядущие новогодние выходные.
Политика
Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах
Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
Космос
Роскосмос установит на Луне телескопы для отслеживания опасных комет
Исполнительный директор государственного предприятия Роскосмос по перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что в ближайшем будущем на земном спутнике установят несколько телескопов.
Футбол
Каштру: «Шахтёр» не будет отсиживаться в обороне в матче с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отменила концерт в Улан-Удэ
Фанаты певицы и телеведущей Ольги Бузовой огорчены - артистка отменила свой концерт в Улан-Удэ, куда должна была поехать после выступления в Иркутске и Ангарске.
Здоровье
Жители столицы выбрали первые поликлиники для капремонта
Жители столицы выбрали первые 50 зданий поликлиник для капитального ремонта.
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило об испытаниях нового робота для армии
Новый робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас" прошел государственные испытания, и в 2020 году планируется провести опытно-войсковую эксплуатацию объекта, об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
Политика
Представители США и Китая обсудили первую часть торговой сделки
По данным китайского ведомства, в ходе разговора стороны обсудили вопросы устранения основных озабоченностей двух государств, а также достигли договоренности поддерживать контакты по оставшимся вопросам, относящимся к первой части соглашения.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе приблизилась к эпидпорогу
По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.