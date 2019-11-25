Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите

«Нафтогаз» устроят и денежные средства. Однако если «Газпром» захочет погасить задолженность прямыми поставками газа, то украинская компания не будет против. Витренко также обратил внимание на то, что Киев может заключить соглашение о транзите газа сроком на год.
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«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год в чрезвычайной ситуации

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Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

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Зеленский рассказал о беседе с Путиным

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В сентябре автобус, в котором был 21 российский турист, попал в аварию в Турции. Восемь человек попали в больницу.
МИР 24 вчера в 18:18
Политика

Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства».
РБК 02:18
Футбол

Лэмпард обвинил Баркли в недостаточном профессионализме

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил свое отношение к скандалам, в которые попадает его подопечный Росс Баркли.
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Общество

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Большинство экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет (72%) рассматривают возможность отказа от работы с официальным оформлением в штат и перехода на фриланс, свидетельствуют результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и сервисом «Работа.ру» (есть в распоряжении РБК).
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В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать хурму

В Роскачестве разработали рекомендации по выбору хурмы, основываясь на ее форме и месте происхождения.
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NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
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Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым

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Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
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Большой адронный коллайдер (БАК, Large Hadron Collider, LHC) — это самый мощный ускоритель элементарных частиц.
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В Туле взорвалось завернутое в пакет неизвестное устройство

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«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

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Буквально вчера Honor представила свои новые флагманские смартфоны — Honor V30 и Honor V30 Pro.
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В России ожидают подъем заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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