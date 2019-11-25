«Нафтогаз» направил Газпрому ответ на предложение о продлении контракта на транзит российского газа, выступив за продолжение переговоров в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Нафтогаз ответил на предложение Газпрома по транзитному контракту

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