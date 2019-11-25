Энергетика
Взгляд.руНафтогаз ответил на предложение Газпрома по транзитному контракту
«Нафтогаз» направил Газпрому ответ на предложение о продлении контракта на транзит российского газа, выступив за продолжение переговоров в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Оценить244
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый транзитный контракт по европейским правилам
Известия25 ноября в 08:03
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Экономика
Путин одобрил новую мегатрассу в Петербурге
Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
Гаджеты
«Oppo» выпустила ColorOS 7 на базе Android 10
Через неделю после анонса в Китае программной оболочки ColorOS 7 начала официально распространяться.
Происшествия
Пьяная москвичка ударила полицейского и разбила стекло машины МВД
Задержанная за мелкое хулиганство москвичка в состоянии алкогольного опьянения ударила полицейского в ухо и выбила стекло служебной машины.
Хоккей
Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
Политика
Опрос: рейтинг Зеленского упал до 52%
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52% поддержки населения.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
Общество
Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели
Арбитражный суд Москвы по иску городских властей принял решение взыскать со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки.
Экономика
Группа «Дело» выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера»
В аукционе по продаже контрольного пакета — 50% плюс две акции — железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» победила группа «Дело» Сергея Шишкарева.
Политика
Экс-президент Франции заявил об упадке Европы и Запада
Бывший французский президент Николя Саркози считает, что в последнее время ощущается упадок и кризис европейских и западных стран.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Шоу-бизнес
Сергей Шойгу принял участие в судьбе внучки Александры Назаровой
Фото: Актриса души не чаяла в маленькой внучке Напомним, 79-летняя актриса скончалась около трех месяцев назад из-за проблем с легкими.
Политика
Контрактникам хотят доплачивать за службу в Крыму
«Из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды», — говорится в проекте постановления.
Технологии
Хакеры опубликовали базу данных портала о трудоустройстве
На хакерские форумы попала информация о 500 тыс. пользователях портала для поиска работы jobinmoscow.ru.
Наука
Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью
Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Политика
В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Происшествия
Мать убитой Лизы Киселевой создала собственный поисковый отряд
В Саратове появился новый поисковый отряд. Его создала мать убитой девятилетней Лизы Киселевой.
Религия
У православных начинается Рождественский пост
Футбол
Хуммельс: «Мы слишком мало создали моментов у ворот „Барселоны“»
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.