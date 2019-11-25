Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руНафтогаз ответил на предложение Газпрома по транзитному контракту

«Нафтогаз» направил Газпрому ответ на предложение о продлении контракта на транзит российского газа, выступив за продолжение переговоров в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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В Совфеде ответили на предложение выплатить «Нафтогазу» $3 млрд газом

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Как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа

RT на русском25 ноября в 11:21

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый транзитный контракт по европейским правилам

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«Нафтогаз» готов взять долг «Газпрома» газом

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«Нафтогаз» допустил заключение транзитного договора с Россией

РИА Новости25 ноября в 10:42

«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год в чрезвычайной ситуации

ТАСС25 ноября в 07:24
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Происшествия

Задержаны члены банды, причастной к крупному теракту в Махачкале — ФСБ

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Путин одобрил новую мегатрассу в Петербурге

Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
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«Oppo» выпустила ColorOS 7 на базе Android 10

Через неделю после анонса в Китае программной оболочки ColorOS 7 начала официально распространяться.
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Происшествия

Пьяная москвичка ударила полицейского и разбила стекло машины МВД

Задержанная за мелкое хулиганство москвичка в состоянии алкогольного опьянения ударила полицейского в ухо и выбила стекло служебной машины.
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Опрос: рейтинг Зеленского упал до 52%

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52% поддержки населения.
ТАСС 02:59
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Российская газета вчера в 07:21
Общество

Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Интерфакс вчера в 23:09
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru вчера в 12:44
Политика

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
RT на русском вчера в 21:15
Общество

Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели

Арбитражный суд Москвы по иску городских властей принял решение взыскать со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки.
RT на русском 03:16
Экономика

Группа «Дело» выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера»

В аукционе по продаже контрольного пакета — 50% плюс две акции — железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» победила группа «Дело» Сергея Шишкарева.
Коммерсантъ вчера в 08:47
Политика

Экс-президент Франции заявил об упадке Европы и Запада

Бывший французский президент Николя Саркози считает, что в последнее время ощущается упадок и кризис европейских и западных стран.
Газета.Ru 01:52
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Сергей Шойгу принял участие в судьбе внучки Александры Назаровой

Фото: Актриса души не чаяла в маленькой внучке Напомним, 79-летняя актриса скончалась около трех месяцев назад из-за проблем с легкими.
Bimru.ru 01:31
Политика

Контрактникам хотят доплачивать за службу в Крыму

«Из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды», — говорится в проекте постановления.
URA.Ru вчера в 11:45
Технологии

Хакеры опубликовали базу данных портала о трудоустройстве

На хакерские форумы попала информация о 500 тыс. пользователях портала для поиска работы jobinmoscow.ru.
Взгляд.ру 00:39
Наука

Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью

Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Ugpressa.ru вчера в 15:30
Политика

В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
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Происшествия

Мать убитой Лизы Киселевой создала собственный поисковый отряд

В Саратове появился новый поисковый отряд. Его создала мать убитой девятилетней Лизы Киселевой.
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У православных начинается Рождественский пост

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Хуммельс: «Мы слишком мало создали моментов у ворот „Барселоны“»

Евро-футбол.ру вчера в 17:49
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Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
РИА Новости 02:17
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
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Назван виновник ДТП с российскими туристами в Доминикане

Интерфакс 02:58
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости вчера в 09:50
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