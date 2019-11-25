Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВ«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Пушков назвал противоречивым заявление минэкономики Украины по газу

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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» погасить долг $3 млрд поставками газа

РЕН ТВ06:51
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В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
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Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине

Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
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Политика

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РИА Новости 14:50
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
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Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:00
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Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
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Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения.
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Политика

Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам

По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
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Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
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Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии

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Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

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Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
Энергетика

Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.
Lenta.ru 09:26
Экономика

Первое судно-краболов заложили на «Восточной верфи» во Владивостоке

Церемония закладки первого судна-краболова, строящегося на Дальнем Востоке в рамках программы "квоты в обмен на инвестиции", состоялась во вторник во Владивостоке на предприятии "Восточная верфь".
ТАСС 21:22
Общество

Депутаты предложили новые меры по борьбе с навязыванием страховок

Депутаты предлагают обязать банки включать в договоры информацию о полной стоимости кредита со страховкой и без, а также данные о стоимости дополнительных услуг и сроках отказа от них.
РБК 16:00
Авто

Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю зимой «замерзнуть»

Автоновости дня вчера в 01:53
Общество

Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в «черную пятницу»

Роспотребнадзор в преддверии "черной пятницы" дал советы российским покупателям, как не стать жертвой мошенников, сообщение размещено на сайте ведомства.
РИА Новости 20:50
Общество

Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году

В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Московский Комсомолец 11:02
Общество

В России задумали маркировать домашних животных

В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
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Общество

Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck

Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.
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Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
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Редкий распад D-мезона уложился в предсказания Стандартной модели

Физикам впервые удалось с достаточной систематической значимостью обнаружить канал распада D-мезона с участием тау-лептона (таона).
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Экономика

Спрос на дешевые телефоны уехал из страны

Спрос на дешевые телефоны уехал из страны Поставки мобильных телефонов в Россию ускорили падение в третьем квартале, следует из данных GS Group.
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Армия и оружие

Ким Чен Ын проверил боеготовность островного гарнизона в Желтом море

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо, расположенного в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннендо.
Российская газета вчера в 20:33
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Власти Лондона отказались продлить лицензию Uber

Ранее TFL отзывал лицензию Uber в 2017 году. Сервис вызвал опасения по поводу безопасности пассажиров.
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На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну.
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Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ

23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
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Московский "Локомотив" во вторник сыграет с леверкузенским "Байером" во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, для продолжения борьбы за выход в плей-офф турнира столичной команде необходима победа.
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Тимур Батрутдинов во второй раз выгнал Светлану Филию из шоу «План Б»

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел очередной выпуск романтического шоу «План Б». На этот раз право пойти на свидание с Ольгой Бузовой в тяжелом испытании выиграл Роман Гриценко.
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