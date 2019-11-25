Энергетика
РЕН ТВ«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту
"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
Происшествия
В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших
В результате мощного землетрясения в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
Наука
Семенная жидкость помогает мухам улучшить память
Французские ученые из Национального центра научных исследований определили, что у «влюбленных» самок мух дрозофил улучшается память.
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР
Ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца планировалось рассмотреть в минувшую пятницу, однако суд отложил процесс на трое суток, продлив подследственной на это время срок задержания.
Происшествия
В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Культура
В Москве умер актер Виктор Семенов
Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Общество
Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки
В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Политика
Против митингующих в Тбилиси применили водометы
Общество
Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну
В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.
Футбол
Игроки «Лиона» Депай и Ауар пропустят матч Лиги чемпионов с «Зенитом»
Футболисты французского "Лиона" Мемфис Депай и Уссем Ауар не примут участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом".
Авто
Lamborghini представил виртуальный суперкар
Lamborghini не назвала характеристики виртуального гиперкара, но если под капотом установлена гибридная силовая установка от Sián, то геймеры могут рассчитывать на мощность до 820 л.с. Таким образом V12 Vision Gran Turismo сможет ускоряться с места до 100 км/ч примерно за 2,8 секунды, а максимальная скорость превысит отметку в 350 км/ч.
Спорт
Прыгун в воду Захаров отстранен на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Технологии
Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей
На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Экономика
Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%
Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Наука
Учёные нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину
Учёные из Торонтского университета в Канаде обнаружили клетки мозга, которые вызывают отвращение к никотину.
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Энергетика
Цены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к 06.40 по московскому времени цены на нефть Brent снизились на 0,05%, до 62,59 долларов за баррель.
Общество
В Подмосковье протестировали очки виртуальной реальности для коров
Политика
Стало известно о перспективах проведения встречи Путина и Трампа
Перспектива проведения встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в Москве скептически.
Происшествия
Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро
Происшествия
В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина
Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
Политика
Папа Римский направил Путину приветствие
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму Владимиру Путину, пишет ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.