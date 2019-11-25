"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

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