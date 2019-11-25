Энергетика

ФАНФАН«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзитному соглашению

Украинский «Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ на его инициативу о продлении контракта на транзит российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с «Газпромом»

РИА Новости25 ноября в 21:06

Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

Известия25 ноября в 16:02

Нафтогаз ответил на предложение Газпрома по транзитному контракту

Взгляд.ру25 ноября в 06:31

Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

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В Госдуме назвали абсурдом предложение «Нафтогаза» погасить «долг» «Газпрома» газом

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В Совфеде ответили на предложение выплатить «Нафтогазу» $3 млрд газом

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«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год в чрезвычайной ситуации

ТАСС25 ноября в 07:24
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Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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Армия и оружие

Испытания С-400 в Турции встревожили США

REGNUM вчера в 18:10
Общество

ВЦИОМ объяснил планы молодежи уехать из России желанием посмотреть мир

Наиболее часто среди причин, которые заставляют желать переезда, россияне называли желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическую и политическую ситуацию в России, высокое качество медицины и образования за границей.
РБК 03:34
Спорт

Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 04:19
Политика

NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Вести.Ru вчера в 22:21
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Газета.Ru 04:42
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Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз

Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Телепрограмма вчера в 09:17
Армия и оружие

Британии предрекли полное поражение в войне с Россией

Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.
Российская газета 03:42
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM вчера в 04:53
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
Энергетика

Белоруссия заложила в бюджет прошлогоднюю цену на газ из России

Цена на газ в бюджет 2020 года заложена на уровне 2019 года, она составляет $127 за 1 тыс. куб. м. Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал о предложении российскому правительству снизить цены на газ для Минска в 2020 году.
REGNUM 03:41
Общество

Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»

Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Lenta.ru вчера в 11:24
Общество

В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 23:51
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Общество

Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране

В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
REGNUM 02:13
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
РБК 03:48
Финансы

В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Газета.Ru вчера в 03:05
Авто

Новый Renault Sandero Stepway появится в следующем году

Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.
SpeedMe 25 ноября в 14:14
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
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На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 00:49
Общество

В Роскачестве рассказали, как устранить вяжущий эффект хурмы

Роскачество поделилось информацией, почему хурма вяжет во рту и как избавиться от этого эффекта.
Российская газета 02:39
Политика

Песков назвал уткой заявления о «дестабилизирующей» роли РФ в Ливии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" РФ в деле урегулирования ситуации в Ливии.
РЕН ТВ 04:30
Космос

На МКС из строя вышли все туалеты

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Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

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Посольство уточнило данные о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах

В туристическом автобусе, перевернувшемся в Доминиканской Республике, находились 39 граждан России, некоторые получили травмы разной степени тяжести.
Известия вчера в 17:06
Армия и оружие

Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими

В ноябре индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что создание сверхзвукового пассажирского самолета на базе Ту-160, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к необходимости решения ряда «прорывных задач».
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Большинство россиян обдумывает переход на фриланс

Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Коммерсантъ 03:21
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Барриос рассказал о самом мучительном полёте в жизни. Он занял два дня

В общей сложности перелёт занял примерно два дня. Просыпался в полёте, смотрел по сторонам, а снаружи ночь.
Чемпионат 04:45
Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM 04:58
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