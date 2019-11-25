«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа

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