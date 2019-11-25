Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа
«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
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В Госдуме прокомментировали ответ «Нафтогаза» на предложение России по транзиту
RT на русском25 ноября в 11:03
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый транзитный контракт по европейским правилам
Известия25 ноября в 08:03
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:48, Ашберн
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