Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам». Об этом исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко написал 25 ноября в Facebook.

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

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