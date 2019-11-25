Политика
REGNUM«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам». Об этом исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко написал 25 ноября в Facebook.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
Политика
Миллиардер Блумберг баллотируется в президенты США
Американский миллиардер Майкл Блумберг баллотируется в президенты США, сообщает ОТР.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.
Общество
Медики: Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Политика
Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
Футбол
Фанаты напали на игроков «Факела» после поражения в матче ФНЛ
Фанаты воронежского «Факела» выбежали на поле и атаковали игроков своей команды после домашнего матча 25-го тура ФНЛ против «Нижнего Новгорода».
Происшествия
СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье
Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
Политика
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве центра Бакулева
Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал архивное фото из 90-х
Дмитрий Шепелев опубликовал в своем аккаунте Instagram весьма интересный снимок. Ведущий показал подписчикам архивное фото из 90-х.
Армия и оружие
Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России
Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Общество
Священник отказался крестить ребенка из-за родимого пятна
В Кургане священнослужитель не захотел крестить ребенка из-за массивного родимого пятна, пишут СМИ.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Хоккей
Защитник «Флориды» Яндл лишился 9 зубов после попадания шайбы в лицо
Во время первого периода шайба попала в лицо Яндлу, после чего он лишился девяти зубов, сообщает News Yahoo.
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Спорт
Песков заявил о продолжении работы с WADA
Россия предоставила всю необходимую информацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжит взаимодействие с этой организацией.
Политика
Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Общество
Воду в реке Дон выдуло в Ростове
Ранее ветром выдуло воду в Таганрогском водохранилище.
Космос
Прототип космического корабля SpaceX во время испытания взорвался
Футбол
Григорян возглавил армянский «Урарту»
Григорян стал главным тренером армянского «Урарту», сообщает официальный сайт клуба.
Транспорт
Проезд на Московских центральных диаметрах временно сделали бесплатным
Проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) на ближайшие две недели будет бесплатным, написал на своей странице во «В контакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Общество